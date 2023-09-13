Крупную сеть аптек потребовали признать банкротом

Производитель БАДов «Курортмедсервис», известный маркой капель «Баю-Бай», подал судебный иск в московский арбитраж о признании банкротом ООО «Годовалов» — компании, управляющей крупной аптечной сетью «Аптека от склада». Согласно документам размещенным на сайте суда, заявление подано 6 сентября.
«Производитель биологически активных добавок „Курортмедсервис“ 6 сентября подал в Арбитражный суд Москвы заявление о признании банкротом ООО „Годовалов“. Заявление рассматривается в первой инстанции», — сообщается на
Подробности иска в картотеке не раскрываются. В ближайшее время ООО «Годовалов» может получить еще один иск о банкротстве от производителя медизделий «Еврокэп». Согласно базе Единого федерального реестра юрлиц управляющей крупной аптечной сетью «Аптека от склада» не выплатил 1,6 млн рублей по договорам поставок.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.