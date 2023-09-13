Крупную сеть аптек потребовали признать банкротом

Производитель капель «Баю-бай» решил обанкротить сеть «Аптека от склада»

14 сентября 2023 в 02:41 Размер текста - 17 +

Крупная аптечная сеть «Аптека со склада» может обанкротиться Фото: Денис Моргунов © URA.RU Производитель БАДов «Курортмедсервис», известный маркой капель «Баю-Бай», подал судебный иск в московский арбитраж о признании банкротом ООО «Годовалов» — компании, управляющей крупной аптечной сетью «Аптека от склада». Согласно документам размещенным на сайте суда, заявление подано 6 сентября. «Производитель биологически активных добавок „Курортмедсервис“ 6 сентября подал в Арбитражный суд Москвы заявление о признании банкротом ООО „Годовалов“. Заявление рассматривается в первой инстанции», — сообщается на сайте Арбитражного суда города Москвы. Подробности иска в картотеке не раскрываются. В ближайшее время ООО «Годовалов» может получить еще один иск о банкротстве от производителя медизделий «Еврокэп». Согласно базе Единого федерального реестра юрлиц управляющей крупной аптечной сетью «Аптека от склада» не выплатил 1,6 млн рублей по договорам поставок.

Производитель БАДов «Курортмедсервис», известный маркой капель «Баю-Бай», подал судебный иск в московский арбитраж о признании банкротом ООО «Годовалов» — компании, управляющей крупной аптечной сетью «Аптека от склада». Согласно документам размещенным на сайте суда, заявление подано 6 сентября. «Производитель биологически активных добавок „Курортмедсервис“ 6 сентября подал в Арбитражный суд Москвы заявление о признании банкротом ООО „Годовалов“. Заявление рассматривается в первой инстанции», — сообщается на сайте Арбитражного суда города Москвы. Подробности иска в картотеке не раскрываются. В ближайшее время ООО «Годовалов» может получить еще один иск о банкротстве от производителя медизделий «Еврокэп». Согласно базе Единого федерального реестра юрлиц управляющей крупной аптечной сетью «Аптека от склада» не выплатил 1,6 млн рублей по договорам поставок.