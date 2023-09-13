13 сентября 2023

Крупную сеть аптек потребовали признать банкротом

Производитель капель «Баю-бай» решил обанкротить сеть «Аптека от склада»
© Служба новостей «URA.RU»
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Спальные районы и жители города. Тюмень., аптека
Крупная аптечная сеть «Аптека со склада» может обанкротиться Фото:

Производитель БАДов «Курортмедсервис», известный маркой капель «Баю-Бай», подал судебный иск в московский арбитраж о признании банкротом ООО «Годовалов» — компании, управляющей крупной аптечной сетью «Аптека от склада». Согласно документам размещенным на сайте суда, заявление подано 6 сентября.

«Производитель биологически активных добавок „Курортмедсервис“ 6 сентября подал в Арбитражный суд Москвы заявление о признании банкротом ООО „Годовалов“. Заявление рассматривается в первой инстанции», — сообщается на сайте Арбитражного суда города Москвы.

Подробности иска в картотеке не раскрываются. В ближайшее время ООО «Годовалов» может получить еще один иск о банкротстве от производителя медизделий «Еврокэп». Согласно базе Единого федерального реестра юрлиц управляющей крупной аптечной сетью «Аптека от склада» не выплатил 1,6 млн рублей по договорам поставок.

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Производитель БАДов «Курортмедсервис», известный маркой капель «Баю-Бай», подал судебный иск в московский арбитраж о признании банкротом ООО «Годовалов» — компании, управляющей крупной аптечной сетью «Аптека от склада». Согласно документам размещенным на сайте суда, заявление подано 6 сентября. «Производитель биологически активных добавок „Курортмедсервис“ 6 сентября подал в Арбитражный суд Москвы заявление о признании банкротом ООО „Годовалов“. Заявление рассматривается в первой инстанции», — сообщается на сайте Арбитражного суда города Москвы. Подробности иска в картотеке не раскрываются. В ближайшее время ООО «Годовалов» может получить еще один иск о банкротстве от производителя медизделий «Еврокэп». Согласно базе Единого федерального реестра юрлиц управляющей крупной аптечной сетью «Аптека от склада» не выплатил 1,6 млн рублей по договорам поставок.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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