Курганцы пожаловались на нехватку лекарств у бригады скорой помощи

Курганцы заметили, что у скорых на вызове не хватает простых лекарств Фото: Илья Московец © URA.RU

Жительница Кургана вызвала скорую помощь, и когда бригада медиков приехала, то оказалось, что у них не хватает самых простых лекарств. Об этом горожанка рассказала в посте в группе «Инцидент/Курган» в соцсети «ВКонтакте». Женщину поддержали курганцы в комментариях.

«Вызвала скорую помощь ребенку, температура была 39.8! Когда приехала скорая, сказали, что анальгина нет, так как начальство не обеспечивает лекарствами в полном объеме. Спасибо фельдшеру большое, что несмотря на отсутствие препарата не уехал, а помог сбить температуру», — сообщила в посте жительница Кургана.

Курганцы в комментариях привели примеры того, как им приходилось при вызове скорой помощи самим покупать в аптеке лекарства и передавать их медикам. Одна из горожанок вспомнила, как вызвала скорую ребенку, температура была под 40. Фельдшер сбил температуру и сказал, что сам за свой счет покупает некоторые препараты, потому что их лекарствами не обеспечивают.

Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в департамент здравоохранения Курганской области, чтобы выяснить, действительно ли экипажи скорой помощи испытывают нехватку лекарств. Ответ ожидается.

Ранее курганец, живущий на проспекте Конституции, пожаловался на долгое ожидание скорой помощи. Представители областного депздрава рассказали в ответе, что для выяснения причин задержки скорой помощи в Курганской БСМП (больница скорой медицинской помощи) проводилась проверка. Они уточнили, что бригада скорой должна прибывать по вызову за 20 минут, если речь идет об экстренной помощи. При оказании неотложной медпомощи, отмечается в ответе, скорая обязана приехать за два часа.