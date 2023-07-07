Курганец пожаловался на долгое ожидание скорой помощи

Житель Кургана написал жалобу на то, что долго пришлось ждать бригаду скорой помощи Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганец, живущий в доме № 64А на проспекте Конституции, пожаловался на долгое ожидание скорой помощи. Об этом горожанин написал на сайте «Обратись».

«Сколько времени отводится скорой помощи на приезд после вызова? Звонил в 13 часов 18 минут, уже 15 часов 05 минут», — сообщил курганец в обращении.

Представители областного депздрава рассказали в ответе на портале «Обратись», что для выяснения причин задержки скорой помощи в Курганской БСМП (больница скорой медицинской помощи) уже проводится проверка. Они уточнили, что бригада скорой должна прибывать по вызову за 20 минут, если речь идет об экстренной помощи. При оказании неотложной медпомощи, отмечается в ответе, скорая обязана приехать за два часа.

Ранее сотрудники Курганской БСМП сообщили URA.RU, что новый главврач пытался навести в медучреждении «военную дисциплину». По словам медработников, главврач не понимал, что медики работают на полторы-две ставки, включая дежурства.