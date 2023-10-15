Горожане боятся, что маршрут осужденных совпадает с маршрутом школьников Фото: Анна Майорова © URA.RU

Жители Екатеринбурга, выступающие против появления исправцентра (УФИЦ) на Уктусе, сделали карту, на которой отразили маршрут детей и осужденных. Горожане заявили URA.RU, что боятся, что их дети будут встречаться на улицах с осужденными.

УФИЦ строят рядом со школами №131 и №6. Также рядом находятся детский сад №16, техникум «Рифей» и жилые дома. Горожане, живущие в районе появления центра, на карте отметили маршрут передвижения своих детей. Екатеринбуржцы считают, что маршрут осужденных будет совпадать с маршрутом школьников. «Нам страшно за наших детей. Кто знает, что эти осужденные могут сделать?» — заявили недовольные.

Конфликт вокруг исправцентра на Просторной, 1 тянется с середины сентября. Жители Уктуса не хотят появления УФИЦ, поскольку рядом с ним будут находиться школы и жилые дома. Они выходили протестовать на улицу и отправили несколько обращений президенту России Владимиру Путину.

Ранее в здании на Просторной, 1 был санаторий. Мэрия Екатеринбурга отдала помещение ГУФСИН Свердловской области, потому что там большая территория. В пресс-службе ведомства несколько раз призывали жителей не волноваться: в центре будут содержаться те, кто осужден за нетяжкие преступления. Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов заявлял, что УФИЦ, несмотря на протесты, будет построен.

Красным отмечен маршрут детей, синим — путь осужденных Карта: предоставлена жителями Екатеринбурга