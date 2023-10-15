15 октября 2023

Бунтующие против УФИЦ екатеринбуржцы нарисовали маршрут передвижения осужденных. Карта

© Служба новостей «URA.RU»
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Гуляющие по городу выпускники в день Последнего звонка. Екатеринбург, последний звонок, школьницы, выпускники, школьники, бантики
Горожане боятся, что маршрут осужденных совпадает с маршрутом школьников Фото:

Жители Екатеринбурга, выступающие против появления исправцентра (УФИЦ) на Уктусе, сделали карту, на которой отразили маршрут детей и осужденных. Горожане заявили URA.RU, что боятся, что их дети будут встречаться на улицах с осужденными.

УФИЦ строят рядом со школами №131 и №6. Также рядом находятся детский сад №16, техникум «Рифей» и жилые дома. Горожане, живущие в районе появления центра, на карте отметили маршрут передвижения своих детей. Екатеринбуржцы считают, что маршрут осужденных будет совпадать с маршрутом школьников. «Нам страшно за наших детей. Кто знает, что эти осужденные могут сделать?» — заявили недовольные.

Конфликт вокруг исправцентра на Просторной, 1 тянется с середины сентября. Жители Уктуса не хотят появления УФИЦ, поскольку рядом с ним будут находиться школы и жилые дома. Они выходили протестовать на улицу и отправили несколько обращений президенту России Владимиру Путину.

Ранее в здании на Просторной, 1 был санаторий. Мэрия Екатеринбурга отдала помещение ГУФСИН Свердловской области, потому что там большая территория. В пресс-службе ведомства несколько раз призывали жителей не волноваться: в центре будут содержаться те, кто осужден за нетяжкие преступления. Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов заявлял, что УФИЦ, несмотря на протесты, будет построен.

Красным отмечен маршрут детей, синим — путь осужденных
Красным отмечен маршрут детей, синим — путь осужденных
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Жители Екатеринбурга, выступающие против появления исправцентра (УФИЦ) на Уктусе, сделали карту, на которой отразили маршрут детей и осужденных. Горожане заявили URA.RU, что боятся, что их дети будут встречаться на улицах с осужденными. УФИЦ строят рядом со школами №131 и №6. Также рядом находятся детский сад №16, техникум «Рифей» и жилые дома. Горожане, живущие в районе появления центра, на карте отметили маршрут передвижения своих детей. Екатеринбуржцы считают, что маршрут осужденных будет совпадать с маршрутом школьников. «Нам страшно за наших детей. Кто знает, что эти осужденные могут сделать?» — заявили недовольные. Конфликт вокруг исправцентра на Просторной, 1 тянется с середины сентября. Жители Уктуса не хотят появления УФИЦ, поскольку рядом с ним будут находиться школы и жилые дома. Они выходили протестовать на улицу и отправили несколько обращений президенту России Владимиру Путину. Ранее в здании на Просторной, 1 был санаторий. Мэрия Екатеринбурга отдала помещение ГУФСИН Свердловской области, потому что там большая территория. В пресс-службе ведомства несколько раз призывали жителей не волноваться: в центре будут содержаться те, кто осужден за нетяжкие преступления. Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов заявлял, что УФИЦ, несмотря на протесты, будет построен.
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