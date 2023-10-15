Екатеринбуржцы в третий раз обратились к Путину из-за исправцентра на Уктусе

16 октября 2023 в 09:44 Размер текста - 17 +

Горожане просят Владимира Путина помочь в борьбе с появлением УФИЦ Фото: Владимир Андреев © URA.RU Жители Екатеринбурга, которые обеспокоены строительством исправительного центра на Уктусе отправили второе обращение президенту России Владимиру Путину. Об этом они рассказали корреспонденту URA.RU. Первое обращение горожане отправили 14 октября. В этот же день около 20 екатеринбуржцев записали видеообращение российскому лидеру. Активисты взывают, чтобы на федеральном уровне появился запрет на размещение исправцентров в городской черте и рядом с детскими образовательными учреждениями. Кроме Путина екатеринбуржцы просят генпрокурора России Игоря Краснова проверить законность перевода земельного участка в территорию, пригодную для строительства УФИЦ. Обращение также адресовано уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой, уполномоченной по правам ребенка при президенте РФ Марии Львовой-Беловой, детскому обмудсмену в Свердловской области Игорю Морокову и председателю правительства Михаилу Мишустину. Конфликт вокруг исправцентра тянется с середины сентября. Екатеринбуржцы пытаются добиться того, чтобы УФИЦ не строили на Уктусе. В пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области заявляли агентству, что вопрос о создании центра будет обсуждаться осенью на общественных слушаниях. Несколько раз горожане устраивали протесты. На одном из таких задержали пожилую женщину. Позже ее наказали штрафом. Екатеринбуржцы помогли ей оплатить его. При этом в ГУФСИН несколько раз успокаивали жителей, говоря, что в центре будут содержаться осужденные за нетяжкие преступления. 3 октября в здании Чкаловского района прошла встреча жителей с ГУФСИН. Там недовольным дали понять, что центр, несмотря на протесты, будет обустроен. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жители Екатеринбурга, которые обеспокоены строительством исправительного центра на Уктусе отправили второе обращение президенту России Владимиру Путину. Об этом они рассказали корреспонденту URA.RU. Первое обращение горожане отправили 14 октября. В этот же день около 20 екатеринбуржцев записали видеообращение российскому лидеру. Активисты взывают, чтобы на федеральном уровне появился запрет на размещение исправцентров в городской черте и рядом с детскими образовательными учреждениями. Кроме Путина екатеринбуржцы просят генпрокурора России Игоря Краснова проверить законность перевода земельного участка в территорию, пригодную для строительства УФИЦ. Обращение также адресовано уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой, уполномоченной по правам ребенка при президенте РФ Марии Львовой-Беловой, детскому обмудсмену в Свердловской области Игорю Морокову и председателю правительства Михаилу Мишустину. Конфликт вокруг исправцентра тянется с середины сентября. Екатеринбуржцы пытаются добиться того, чтобы УФИЦ не строили на Уктусе. В пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области заявляли агентству, что вопрос о создании центра будет обсуждаться осенью на общественных слушаниях. Несколько раз горожане устраивали протесты. На одном из таких задержали пожилую женщину. Позже ее наказали штрафом. Екатеринбуржцы помогли ей оплатить его. При этом в ГУФСИН несколько раз успокаивали жителей, говоря, что в центре будут содержаться осужденные за нетяжкие преступления. 3 октября в здании Чкаловского района прошла встреча жителей с ГУФСИН. Там недовольным дали понять, что центр, несмотря на протесты, будет обустроен.