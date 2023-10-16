Задержанный ФСБ экс-глава структуры челябинского правительства остался в СИЗО

17 октября 2023 в 10:45 Размер текста - 17 +

Алексей Абаимов пробудет в СИЗО до 18 января 2024 года Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Уголовные дела в челябинском минстрое Задержанный ФСБ по обвинениям в получении взяток и злоупотреблении полномочий бывший директор ОГКУ «Челябоблинвестрой» Алексей Абаимов не смог выйти из СИЗО. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, его оставили под стражей до середины января 2024 года. «Центральный райсуд Челябинска в ходе проведения предварительного слушания продлил меру пресечения в виде заключения под стражу бывшему директору ОГКУ „Челябоблинвестстрой“, обвиняемому по п. „в“ ч.5 ст. 290 УК РФ („Получение взятки“), ч.3 ст. 285 УК РФ („Злоупотребление должностными полномочиями“). Он пробудет в СИЗО до 18 января 2024 года», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. Там отметили, что экс-чиновник вину в злоупотреблении полномочиями признал частично. Указал, что не согласен с объемом невыполненных работ и установленной экспертами суммой. И полностью признался в получении взяток от предпринимателя Евгения Юдина. В ходе следствия на имущество Абаимова был наложен арест. У него заморозили банковские счета с находящимися на них почти 11,5 млн рублей. Сотрудники УФСБ по региону задержали Абаимова в апреле 2020 года. За несколько дней до этого была задержана Татьяна Антонова — на тот момент замминистр строительство области. Чиновникам вменяли получение взяток от бизнесмена Михаила Азаматова. По версии следствия, с помощью откатов, которые Абаимов и Антонова принимали от Азаматова, его фирма получала контракты на строительство. Одним из таких контрактов был биатлонный центр в Златоусте. После года в СИЗО чиновников выпустили под подписку о невыезде и уволили. Однако силовики вышли на Юдина — директора строительной компании «Флагман». По версии следствия, он строил детский сад в Аше и платил Абаимову за приемку работ. Дав признательные показания на чиновника, он предоставил силовикам повод вернуть того за решетку. Сейчас по обоим уголовным делам расследование завершено. Материалы находятся в судах — Курчатовском и Центральном. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Задержанный ФСБ по обвинениям в получении взяток и злоупотреблении полномочий бывший директор ОГКУ «Челябоблинвестрой» Алексей Абаимов не смог выйти из СИЗО. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, его оставили под стражей до середины января 2024 года. «Центральный райсуд Челябинска в ходе проведения предварительного слушания продлил меру пресечения в виде заключения под стражу бывшему директору ОГКУ „Челябоблинвестстрой“, обвиняемому по п. „в“ ч.5 ст. 290 УК РФ („Получение взятки“), ч.3 ст. 285 УК РФ („Злоупотребление должностными полномочиями“). Он пробудет в СИЗО до 18 января 2024 года», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. Там отметили, что экс-чиновник вину в злоупотреблении полномочиями признал частично. Указал, что не согласен с объемом невыполненных работ и установленной экспертами суммой. И полностью признался в получении взяток от предпринимателя Евгения Юдина. В ходе следствия на имущество Абаимова был наложен арест. У него заморозили банковские счета с находящимися на них почти 11,5 млн рублей. Сотрудники УФСБ по региону задержали Абаимова в апреле 2020 года. За несколько дней до этого была задержана Татьяна Антонова — на тот момент замминистр строительство области. Чиновникам вменяли получение взяток от бизнесмена Михаила Азаматова. По версии следствия, с помощью откатов, которые Абаимов и Антонова принимали от Азаматова, его фирма получала контракты на строительство. Одним из таких контрактов был биатлонный центр в Златоусте. После года в СИЗО чиновников выпустили под подписку о невыезде и уволили. Однако силовики вышли на Юдина — директора строительной компании «Флагман». По версии следствия, он строил детский сад в Аше и платил Абаимову за приемку работ. Дав признательные показания на чиновника, он предоставил силовикам повод вернуть того за решетку. Сейчас по обоим уголовным делам расследование завершено. Материалы находятся в судах — Курчатовском и Центральном.