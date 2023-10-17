Потенциальный кандидат сможет временно заменить лидера реготделения партии Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Члены курганского отделения ЛДПР, выразившие недоверие председателю Юрию Ярушину, считают, что его временно сможет заменить скандальный бывший учитель Звериноголовской школы Владимир Кочеулов. Об этом URA.RU сообщил источник, связанный с партией. Сам Ярушин в разговоре с URA.RU заявил, что не в курсе недоверия и считает эту информацию провокацией в его строну.

«Владимир Михайлович [Кочеулов] возможно примет участие как кандидат. Его можно рассмотреть. Пока человека на пост председателя подыщут, он сможет исполнять обязанности руководителя реготделения. Он человек деятельный», — рассказал источник. Кочеулов отказался комментировать URA.RU эту информацию.

Ранее сообщалось, что члены регионального Координационного совета ЛДПР выразили недоверие Ярушину из-за распределения денег, поступавших из Центрального аппарата во время предвыборных кампаний. По их мнению, были нестыковки при печати агитационных материалов, а финансовый отчет якобы с ними не согласовывался. По данным источника, председателю дали месяц на исправление ситуации. Тогда Ярушин отвечал, что впервые слышит об этом и также считал такую информацию провокацией.

Кочеулов ранее судился со школой и психбольницей из-за психиатрического освидетельствования и отстранения от работы в декабре 2021 года. Суд отменил приказ об отстранении и обязал школу выплатить педагогу более 40 тысяч рублей. Позже, после того как вышел приказ Минздрава, согласно которому с 1 сентября 2022 года все педагогические работники подлежат психиатрическому освидетельствованию, Кочеулов ушел из профессии. До этого он жаловался президенту РФ Владимиру Путину на невыплату зарплат, после чего был уволен высокопоставленный чиновник.