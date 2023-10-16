Департамент внешних связей ЯНАО возглавит заместитель директора Мария Атамас. Об этом URA.RU сообщил источник в правительстве.
«Руководителем департамента внешних связей назначат Атамас», — сообщил источник. По инсайдерской информации, ее кандидатуру пролоббировал бывший глава ведомства Александр Мажаров. В департамент Мария Атамас пришла в 2016 году и начинала карьеру с должности специалиста. До этого она работала заведующей научно-просветительским отделом в музейно-выставочном комплексе имени Шемановского.
Агентство направило запрос в пресс-службу правительства Ямала. На момент публикации ответ не был получен.
Ранее URA.RU сообщало, что отправленный в отставку заместитель губернатора Александр Мажаров занял пост замдиректора в представительстве ЯНАО в Тюмени. По данным источников, эта должность временная — Мажаров претендует на мандат депутата Тюменской облдумы и ждет довыборов.
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