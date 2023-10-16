Директором департамента внешних связей ЯНАО станет заместитель Мария Атамас

Мария Атамас станет преемником Мажарова в департаменте внешних связей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в мэриях и правительстве ЯНАО

Департамент внешних связей ЯНАО возглавит заместитель директора Мария Атамас. Об этом URA.RU сообщил источник в правительстве.

«Руководителем департамента внешних связей назначат Атамас», — сообщил источник. По инсайдерской информации, ее кандидатуру пролоббировал бывший глава ведомства Александр Мажаров. В департамент Мария Атамас пришла в 2016 году и начинала карьеру с должности специалиста. До этого она работала заведующей научно-просветительским отделом в музейно-выставочном комплексе имени Шемановского.

Агентство направило запрос в пресс-службу правительства Ямала. На момент публикации ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что отправленный в отставку заместитель губернатора Александр Мажаров занял пост замдиректора в представительстве ЯНАО в Тюмени. По данным источников, эта должность временная — Мажаров претендует на мандат депутата Тюменской облдумы и ждет довыборов.