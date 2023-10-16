16 октября 2023

Экс-замгубернатора ЯНАО пролоббировал чиновницу на пост главы департамента. Инсайд

Директором департамента внешних связей ЯНАО станет заместитель Мария Атамас
© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание городской думы. Курган, депутат, чиновник, очки, женские руки, руки депутата
Мария Атамас станет преемником Мажарова в департаменте внешних связей Фото:
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Перестановки в мэриях и правительстве ЯНАО

Департамент внешних связей ЯНАО возглавит заместитель директора Мария Атамас. Об этом URA.RU сообщил источник в правительстве.

«Руководителем департамента внешних связей назначат Атамас», — сообщил источник. По инсайдерской информации, ее кандидатуру пролоббировал бывший глава ведомства Александр Мажаров. В департамент Мария Атамас пришла в 2016 году и начинала карьеру с должности специалиста. До этого она работала заведующей научно-просветительским отделом в музейно-выставочном комплексе имени Шемановского.

Агентство направило запрос в пресс-службу правительства Ямала. На момент публикации ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что отправленный в отставку заместитель губернатора Александр Мажаров занял пост замдиректора в представительстве ЯНАО в Тюмени. По данным источников, эта должность временная — Мажаров претендует на мандат депутата Тюменской облдумы и ждет довыборов.

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Департамент внешних связей ЯНАО возглавит заместитель директора Мария Атамас. Об этом URA.RU сообщил источник в правительстве. «Руководителем департамента внешних связей назначат Атамас», — сообщил источник. По инсайдерской информации, ее кандидатуру пролоббировал бывший глава ведомства Александр Мажаров. В департамент Мария Атамас пришла в 2016 году и начинала карьеру с должности специалиста. До этого она работала заведующей научно-просветительским отделом в музейно-выставочном комплексе имени Шемановского. Агентство направило запрос в пресс-службу правительства Ямала. На момент публикации ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что отправленный в отставку заместитель губернатора Александр Мажаров занял пост замдиректора в представительстве ЯНАО в Тюмени. По данным источников, эта должность временная — Мажаров претендует на мандат депутата Тюменской облдумы и ждет довыборов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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