17 октября 2023

На объездной дороге в Тюмени изменили схему движения

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Майская жара. Тюмень, машины, пробка, транспорт, автобус, общественный транспорт, движение на дороге, дорога, автомобили, улица республики, автобусы
Тюменцев просят соблюдать правила новой разметки (архивное фото) Фото:

На Обходе Тюмени, под путепроводом развязки с улицей Московский тракт, после нанесения новой разметки изменилась схема движения для автомобилей. Об этом URA.RU рассказали в Главном управлении строительства региона.

«Ночью 18 октября нанесена новая разметка на Обходе Тюмени, под путепроводом развязки с улицей Московский тракт. В прямом направлении автомобили могут двигаться по двум полосам. Для поворачивающих направо на развязку выделены две отдельные полосы», — рассказали в ГУС Тюменской области.

Водителей просят быть внимательными и соблюдать новые требования движения. Как ранее писало URA.RU, проезжую часть на данном участке было решено расширить с трех до четырех полос.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все о войне в Израиле и других главных новостях - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На Обходе Тюмени, под путепроводом развязки с улицей Московский тракт, после нанесения новой разметки изменилась схема движения для автомобилей. Об этом URA.RU рассказали в Главном управлении строительства региона. «Ночью 18 октября нанесена новая разметка на Обходе Тюмени, под путепроводом развязки с улицей Московский тракт. В прямом направлении автомобили могут двигаться по двум полосам. Для поворачивающих направо на развязку выделены две отдельные полосы», — рассказали в ГУС Тюменской области. Водителей просят быть внимательными и соблюдать новые требования движения. Как ранее писало URA.RU, проезжую часть на данном участке было решено расширить с трех до четырех полос.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...