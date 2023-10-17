На объездной дороге в Тюмени изменили схему движения

На Обходе Тюмени, под путепроводом развязки с улицей Московский тракт, после нанесения новой разметки изменилась схема движения для автомобилей. Об этом URA.RU рассказали в Главном управлении строительства региона.
«Ночью 18 октября нанесена новая разметка на Обходе Тюмени, под путепроводом развязки с улицей Московский тракт. В прямом направлении автомобили могут двигаться по двум полосам. Для поворачивающих направо на развязку выделены две отдельные полосы», — рассказали в ГУС Тюменской области.
Водителей просят быть внимательными и соблюдать новые требования движения. Как ранее писало URA.RU, проезжую часть на данном участке было решено расширить с трех до четырех полос.
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