На объездной дороге в Тюмени изменили схему движения

18 октября 2023 в 12:37 Размер текста - 17 +

Тюменцев просят соблюдать правила новой разметки (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU На Обходе Тюмени, под путепроводом развязки с улицей Московский тракт, после нанесения новой разметки изменилась схема движения для автомобилей. Об этом URA.RU рассказали в Главном управлении строительства региона. «Ночью 18 октября нанесена новая разметка на Обходе Тюмени, под путепроводом развязки с улицей Московский тракт. В прямом направлении автомобили могут двигаться по двум полосам. Для поворачивающих направо на развязку выделены две отдельные полосы», — рассказали в ГУС Тюменской области. Водителей просят быть внимательными и соблюдать новые требования движения. Как ранее писало URA.RU, проезжую часть на данном участке было решено расширить с трех до четырех полос.

На Обходе Тюмени, под путепроводом развязки с улицей Московский тракт, после нанесения новой разметки изменилась схема движения для автомобилей. Об этом URA.RU рассказали в Главном управлении строительства региона. «Ночью 18 октября нанесена новая разметка на Обходе Тюмени, под путепроводом развязки с улицей Московский тракт. В прямом направлении автомобили могут двигаться по двум полосам. Для поворачивающих направо на развязку выделены две отдельные полосы», — рассказали в ГУС Тюменской области. Водителей просят быть внимательными и соблюдать новые требования движения. Как ранее писало URA.RU, проезжую часть на данном участке было решено расширить с трех до четырех полос.