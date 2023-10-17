Учитель года РФ Костылева прогуляла первое заседание комиссии в думе Тюмени

Учитель года РФ Екатерина Костылева, избранная в гордуму Тюмени по партсписку «Единой России», не пришла на первое заседание своей комиссии по социальному развитию. Об этом URA.RU сообщили инсайдеры, близкие к комиссии.
«Костылева не появлялась. Председатель комиссии Елена Бойко сообщила, что та отсутствует по уважительной причине. О том, что Костылева не придет на заседание, было известно еще несколько дней назад», — сообщает собеседник агентства.
Агентство попыталось связаться с Екатериной Костылевой и узнать о причинах пропуска заседания. На данный момент ответ ожидается.
Ранее URA.RU сообщало о том, как начинающий политик Екатерина Костылева создала интригу в гордуме Тюмени. Она не стала отказываться от мандата, о чем изначально договаривалась внутри партии. По данным агентства, заниматься депутатской деятельностью Костылева не намерена.
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