Учитель года РФ Костылева прогуляла первое заседание комиссии в думе Тюмени

18 октября 2023 в 15:29 Размер текста - 17 +

Депутат гордумы Костылева не пришла на первое заседание комиссии по социальному развитию Фото: Анна Майорова © URA.RU Учитель года РФ Екатерина Костылева, избранная в гордуму Тюмени по партсписку «Единой России», не пришла на первое заседание своей комиссии по социальному развитию. Об этом URA.RU сообщили инсайдеры, близкие к комиссии. «Костылева не появлялась. Председатель комиссии Елена Бойко сообщила, что та отсутствует по уважительной причине. О том, что Костылева не придет на заседание, было известно еще несколько дней назад», — сообщает собеседник агентства. Агентство попыталось связаться с Екатериной Костылевой и узнать о причинах пропуска заседания. На данный момент ответ ожидается. Ранее URA.RU сообщало о том, как начинающий политик Екатерина Костылева создала интригу в гордуме Тюмени. Она не стала отказываться от мандата, о чем изначально договаривалась внутри партии. По данным агентства, заниматься депутатской деятельностью Костылева не намерена.

Учитель года РФ Екатерина Костылева, избранная в гордуму Тюмени по партсписку «Единой России», не пришла на первое заседание своей комиссии по социальному развитию. Об этом URA.RU сообщили инсайдеры, близкие к комиссии. «Костылева не появлялась. Председатель комиссии Елена Бойко сообщила, что та отсутствует по уважительной причине. О том, что Костылева не придет на заседание, было известно еще несколько дней назад», — сообщает собеседник агентства. Агентство попыталось связаться с Екатериной Костылевой и узнать о причинах пропуска заседания. На данный момент ответ ожидается. Ранее URA.RU сообщало о том, как начинающий политик Екатерина Костылева создала интригу в гордуме Тюмени. Она не стала отказываться от мандата, о чем изначально договаривалась внутри партии. По данным агентства, заниматься депутатской деятельностью Костылева не намерена.