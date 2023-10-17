17 октября 2023

Учитель года РФ Костылева прогуляла первое заседание комиссии в думе Тюмени

© Служба новостей «URA.RU»
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Секретарь Свердловского отделения партии «Единая Россия» Виктор Шептий подает документы на участие в праймериз. Екатеринбург, ручка, чиновница, запись, документы, заполнение бланков, секретарь, бизнесвумен, шариковая ручка
Депутат гордумы Костылева не пришла на первое заседание комиссии по социальному развитию Фото:

Учитель года РФ Екатерина Костылева, избранная в гордуму Тюмени по партсписку «Единой России», не пришла на первое заседание своей комиссии по социальному развитию. Об этом URA.RU сообщили инсайдеры, близкие к комиссии.

«Костылева не появлялась. Председатель комиссии Елена Бойко сообщила, что та отсутствует по уважительной причине. О том, что Костылева не придет на заседание, было известно еще несколько дней назад», — сообщает собеседник агентства.

Агентство попыталось связаться с Екатериной Костылевой и узнать о причинах пропуска заседания. На данный момент ответ ожидается.

Ранее URA.RU сообщало о том, как начинающий политик Екатерина Костылева создала интригу в гордуме Тюмени. Она не стала отказываться от мандата, о чем изначально договаривалась внутри партии. По данным агентства, заниматься депутатской деятельностью Костылева не намерена.

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Учитель года РФ Екатерина Костылева, избранная в гордуму Тюмени по партсписку «Единой России», не пришла на первое заседание своей комиссии по социальному развитию. Об этом URA.RU сообщили инсайдеры, близкие к комиссии. «Костылева не появлялась. Председатель комиссии Елена Бойко сообщила, что та отсутствует по уважительной причине. О том, что Костылева не придет на заседание, было известно еще несколько дней назад», — сообщает собеседник агентства. Агентство попыталось связаться с Екатериной Костылевой и узнать о причинах пропуска заседания. На данный момент ответ ожидается. Ранее URA.RU сообщало о том, как начинающий политик Екатерина Костылева создала интригу в гордуме Тюмени. Она не стала отказываться от мандата, о чем изначально договаривалась внутри партии. По данным агентства, заниматься депутатской деятельностью Костылева не намерена.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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