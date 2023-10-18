18 октября 2023

Дело курганца, убившего родственника и спрятавшего труп в лесу, рассмотрит суд

© Служба новостей «URA.RU»
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Оглашение приговора Виталию Гаврилову в Областном суде. Челябинск, уголовное дело, прокурор, приговор, закон, обвинение, преступление, правосудие, суд
Расследование уголовного дела завершено Фото:

Уголовное дело в отношении жителя Курганской области, которого обвиняют в убийстве родственника, будет передано в суд, расследование завершено. По данным пресс-службы СУ СКР по региону, супруге погибшего также будет предъявлено обвинение в укрывательстве. Тело местного жителя было найдено в лесу, завернутым в ковер.

«Следственным отделом по городу Кургану СУ СК России по Курганской области завершено расследование уголовного дела в отношении 55-летнего горожанина, обвиняемого в убийстве. Жене потерпевшего будет предъявлено обвинение в укрывательстве особо тяжкого преступления. В скором времени уголовное дело по существу рассмотрит Курганский городской суд», — указано на сайте ведомства.

Инцидент произошел в середине февраля. Обвиняемый находился в гостях у своей родственницы, где они распивали алкоголь. Между фигурантом дела и хозяином квартиры произошел конфликт, погибший был избит и задушен. Чтобы скрыть преступление, мужчина завернул труп в ковер и вывез на машине в лес у села Большое Чаусово, где спрятал тело, забросав ветками. Супруга потерпевшего, являясь очевидцем происшествия, скрыла информацию об убийстве.

Останки случайно обнаружил лесник. Силовики установили личность и задержали злоумышленника в августе.

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Уголовное дело в отношении жителя Курганской области, которого обвиняют в убийстве родственника, будет передано в суд, расследование завершено. По данным пресс-службы СУ СКР по региону, супруге погибшего также будет предъявлено обвинение в укрывательстве. Тело местного жителя было найдено в лесу, завернутым в ковер. «Следственным отделом по городу Кургану СУ СК России по Курганской области завершено расследование уголовного дела в отношении 55-летнего горожанина, обвиняемого в убийстве. Жене потерпевшего будет предъявлено обвинение в укрывательстве особо тяжкого преступления. В скором времени уголовное дело по существу рассмотрит Курганский городской суд», — указано на сайте ведомства. Инцидент произошел в середине февраля. Обвиняемый находился в гостях у своей родственницы, где они распивали алкоголь. Между фигурантом дела и хозяином квартиры произошел конфликт, погибший был избит и задушен. Чтобы скрыть преступление, мужчина завернул труп в ковер и вывез на машине в лес у села Большое Чаусово, где спрятал тело, забросав ветками. Супруга потерпевшего, являясь очевидцем происшествия, скрыла информацию об убийстве. Останки случайно обнаружил лесник. Силовики установили личность и задержали злоумышленника в августе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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