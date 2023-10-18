Дело курганца, убившего родственника и спрятавшего труп в лесу, рассмотрит суд

Расследование уголовного дела завершено Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Уголовное дело в отношении жителя Курганской области, которого обвиняют в убийстве родственника, будет передано в суд, расследование завершено. По данным пресс-службы СУ СКР по региону, супруге погибшего также будет предъявлено обвинение в укрывательстве. Тело местного жителя было найдено в лесу, завернутым в ковер.

«Следственным отделом по городу Кургану СУ СК России по Курганской области завершено расследование уголовного дела в отношении 55-летнего горожанина, обвиняемого в убийстве. Жене потерпевшего будет предъявлено обвинение в укрывательстве особо тяжкого преступления. В скором времени уголовное дело по существу рассмотрит Курганский городской суд», — указано на сайте ведомства.

Инцидент произошел в середине февраля. Обвиняемый находился в гостях у своей родственницы, где они распивали алкоголь. Между фигурантом дела и хозяином квартиры произошел конфликт, погибший был избит и задушен. Чтобы скрыть преступление, мужчина завернул труп в ковер и вывез на машине в лес у села Большое Чаусово, где спрятал тело, забросав ветками. Супруга потерпевшего, являясь очевидцем происшествия, скрыла информацию об убийстве.

Останки случайно обнаружил лесник. Силовики установили личность и задержали злоумышленника в августе.