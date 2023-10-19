Следившая за метро челябинская фирма продала в Екатеринбург имущества на 169 млн

Следившая за метро компания «Челябметрострой» в Челябинске продала имущество на 169 миллионов рублей. Как сообщил конкурсный управляющий банкрота Алексей Пархоменко, актив приобрел житель Екатеринбурга.
«Конкурсный управляющий сообщает о результатах первых торгов имуществом должника. Победителем торгов признан Павлов Артем Сергеевич из Екатеринбурга, предоставивший наибольшее предложение», — отметил Пархоменко в уведомлении.
Продан лот, представляющий из себя имущественный комплекс. В составе находится движимое и недвижимое имущество. Покупатель приобрел 593 станка и единиц оборудования, около полутора тысяч товарно-материальных ценностей, 11 единиц недвижимых активов и объектов инфраструктуры. Из состава лота исключили земельный участок на улице Монтажников площадью 1,195 тысячи кв метров. Его, в случае утверждения судом мирового соглашения, продадут собственнику проходящей по земле теплотрассы. Стоимость оценили в 900 тысяч.
«В результате проведения торгов цена имущественного комплекса поднялась на девять миллионов. В лот вошел участок, права на который не оспаривались. Его площадь составила девять тысяч кв метров. На земле расположены производственные здания», — пояснил URA.RU Пархоменко.
В июле «Челябметрострой» приостановил торги имуществом в связи со спором с компанией «ЮжУралинвест». Сторонам в суде удалось договориться. Также на время процедуры конкурсного производства остальное имущество должника было предложено сдать в аренду. Однако кредиторы на это не пошли. Летом 2022 года на руководство компании было возбуждено уголовное дело за сокрытие денежных средств для уплаты налогов.
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