Следившая за метро челябинская фирма продала в Екатеринбург имущества на 169 млн

19 октября 2023 в 11:45 Размер текста - 17 +

Компания, отвечавшая за состояние недостроенного метро, продала активы на 169 млн рублей Фото: Илья Московец © URA.RU Следившая за метро компания «Челябметрострой» в Челябинске продала имущество на 169 миллионов рублей. Как сообщил конкурсный управляющий банкрота Алексей Пархоменко, актив приобрел житель Екатеринбурга. «Конкурсный управляющий сообщает о результатах первых торгов имуществом должника. Победителем торгов признан Павлов Артем Сергеевич из Екатеринбурга, предоставивший наибольшее предложение», — отметил Пархоменко в уведомлении. Продан лот, представляющий из себя имущественный комплекс. В составе находится движимое и недвижимое имущество. Покупатель приобрел 593 станка и единиц оборудования, около полутора тысяч товарно-материальных ценностей, 11 единиц недвижимых активов и объектов инфраструктуры. Из состава лота исключили земельный участок на улице Монтажников площадью 1,195 тысячи кв метров. Его, в случае утверждения судом мирового соглашения, продадут собственнику проходящей по земле теплотрассы. Стоимость оценили в 900 тысяч. «В результате проведения торгов цена имущественного комплекса поднялась на девять миллионов. В лот вошел участок, права на который не оспаривались. Его площадь составила девять тысяч кв метров. На земле расположены производственные здания», — пояснил URA.RU Пархоменко. В июле «Челябметрострой» приостановил торги имуществом в связи со спором с компанией «ЮжУралинвест». Сторонам в суде удалось договориться. Также на время процедуры конкурсного производства остальное имущество должника было предложено сдать в аренду. Однако кредиторы на это не пошли. Летом 2022 года на руководство компании было возбуждено уголовное дело за сокрытие денежных средств для уплаты налогов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Следившая за метро компания «Челябметрострой» в Челябинске продала имущество на 169 миллионов рублей. Как сообщил конкурсный управляющий банкрота Алексей Пархоменко, актив приобрел житель Екатеринбурга. «Конкурсный управляющий сообщает о результатах первых торгов имуществом должника. Победителем торгов признан Павлов Артем Сергеевич из Екатеринбурга, предоставивший наибольшее предложение», — отметил Пархоменко в уведомлении. Продан лот, представляющий из себя имущественный комплекс. В составе находится движимое и недвижимое имущество. Покупатель приобрел 593 станка и единиц оборудования, около полутора тысяч товарно-материальных ценностей, 11 единиц недвижимых активов и объектов инфраструктуры. Из состава лота исключили земельный участок на улице Монтажников площадью 1,195 тысячи кв метров. Его, в случае утверждения судом мирового соглашения, продадут собственнику проходящей по земле теплотрассы. Стоимость оценили в 900 тысяч. «В результате проведения торгов цена имущественного комплекса поднялась на девять миллионов. В лот вошел участок, права на который не оспаривались. Его площадь составила девять тысяч кв метров. На земле расположены производственные здания», — пояснил URA.RU Пархоменко. В июле «Челябметрострой» приостановил торги имуществом в связи со спором с компанией «ЮжУралинвест». Сторонам в суде удалось договориться. Также на время процедуры конкурсного производства остальное имущество должника было предложено сдать в аренду. Однако кредиторы на это не пошли. Летом 2022 года на руководство компании было возбуждено уголовное дело за сокрытие денежных средств для уплаты налогов.