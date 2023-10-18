18 октября 2023
17 октября 2023

Глава города ЯНАО поделилась с молодежью советом Киркорова

Мэр Лабытнанги Трескова процитировала Киркорова на встрече с молодежью
© Служба новостей «URA.RU»
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Концерт в Лужниках в День народного единства. Москва, киркоров филипп
Совет Филиппа Киркорова очень пригодился будущему мэру Лабытнанги Фото:

Мэр Лабытнанги (ЯНАО) Марина Трескова рассказала молодежи о встрече с Филиппом Киркоровым. Глава города поделилась с участниками молодежной программы «ГосСтар» словами народного артиста, которые он когда-то сказал ей во время интервью.

«Важно — ничего не бояться и идти вперед. „Скромность — путь к бесславию“, — сказал мне однажды Филипп Киркоров. Согласна, нужно верить в себя, ставить амбициозные цели, стараться их реализовывать — и тогда все получится», — сказала она.

Марина Трескова начинала свою карьеру как журналист. Во время одного из интервью ей удалось побеседовать с эстрадным певцом. По ее словам, совет, который дал музыкальный мэтр, отложились в голове неопытного корреспондента и дали толчок к новой цели — стать госслужащей.

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Мэр Лабытнанги (ЯНАО) Марина Трескова рассказала молодежи о встрече с Филиппом Киркоровым. Глава города поделилась с участниками молодежной программы «ГосСтар» словами народного артиста, которые он когда-то сказал ей во время интервью. «Важно — ничего не бояться и идти вперед. „Скромность — путь к бесславию“, — сказал мне однажды Филипп Киркоров. Согласна, нужно верить в себя, ставить амбициозные цели, стараться их реализовывать — и тогда все получится», — сказала она. Марина Трескова начинала свою карьеру как журналист. Во время одного из интервью ей удалось побеседовать с эстрадным певцом. По ее словам, совет, который дал музыкальный мэтр, отложились в голове неопытного корреспондента и дали толчок к новой цели — стать госслужащей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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