Глава города ЯНАО поделилась с молодежью советом Киркорова

Мэр Лабытнанги Трескова процитировала Киркорова на встрече с молодежью

Совет Филиппа Киркорова очень пригодился будущему мэру Лабытнанги Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Мэр Лабытнанги (ЯНАО) Марина Трескова рассказала молодежи о встрече с Филиппом Киркоровым. Глава города поделилась с участниками молодежной программы «ГосСтар» словами народного артиста, которые он когда-то сказал ей во время интервью.

«Важно — ничего не бояться и идти вперед. „Скромность — путь к бесславию“, — сказал мне однажды Филипп Киркоров. Согласна, нужно верить в себя, ставить амбициозные цели, стараться их реализовывать — и тогда все получится», — сказала она.

Марина Трескова начинала свою карьеру как журналист. Во время одного из интервью ей удалось побеседовать с эстрадным певцом. По ее словам, совет, который дал музыкальный мэтр, отложились в голове неопытного корреспондента и дали толчок к новой цели — стать госслужащей.