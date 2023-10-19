Курганцы заявили, что не могут получить инсулин из-за нехватки талонов

20 октября 2023 в 16:11 Размер текста - 17 +

Курганцы, по их словам, не успевают получить дорогостоящее лекарство Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Жители Кургана пожаловались, что не могут получить инсулин в одной из местных поликлиник. В медицинском учреждении раздали все талоны на прием к врачу, чтобы получить жизненно необходимое лекарство до конца октября. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили источники, знакомые с ситуацией. Депздрав Курганской области данную информацию опровергает. «Позвонили по талонам в поликлинику на Советской. Там сказали, что несколькими днями ранее было много талонов и все разобрали сразу. В итоге одного из пациентов записали на получение инсулина на 3 ноября», — рассказали журналистку источники. По мнению курганцев, позднее инсулина также может не хватить. Из-за этого, отмечают источники, пациенты покупают жизненно необходимое лекарство за свой счет. По информации из открытых источников, стоимость 100 мл инсулина в курганских аптеках начинается от 1000 рублей. Корреспондент URA.RU обратилась за комментарием в департамент здравоохранения Курганской области. Журналисту ответили, что подобных ситуаций с нехваткой талонов на получение инсулина в данном медицинском учреждении по улице Советской не возникало. Ранее URA.RU писало ранее, что онкобольным курганцам переставали выдавать жизненно важные лекарства. Департамент здравоохранения такую информацию подтверждал. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жители Кургана пожаловались, что не могут получить инсулин в одной из местных поликлиник. В медицинском учреждении раздали все талоны на прием к врачу, чтобы получить жизненно необходимое лекарство до конца октября. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили источники, знакомые с ситуацией. Депздрав Курганской области данную информацию опровергает. «Позвонили по талонам в поликлинику на Советской. Там сказали, что несколькими днями ранее было много талонов и все разобрали сразу. В итоге одного из пациентов записали на получение инсулина на 3 ноября», — рассказали журналистку источники. По мнению курганцев, позднее инсулина также может не хватить. Из-за этого, отмечают источники, пациенты покупают жизненно необходимое лекарство за свой счет. По информации из открытых источников, стоимость 100 мл инсулина в курганских аптеках начинается от 1000 рублей. Корреспондент URA.RU обратилась за комментарием в департамент здравоохранения Курганской области. Журналисту ответили, что подобных ситуаций с нехваткой талонов на получение инсулина в данном медицинском учреждении по улице Советской не возникало. Ранее URA.RU писало ранее, что онкобольным курганцам переставали выдавать жизненно важные лекарства. Департамент здравоохранения такую информацию подтверждал.