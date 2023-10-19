Курганцы заявили, что не могут получить инсулин из-за нехватки талонов

Жители Кургана пожаловались, что не могут получить инсулин в одной из местных поликлиник. В медицинском учреждении раздали все талоны на прием к врачу, чтобы получить жизненно необходимое лекарство до конца октября. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили источники, знакомые с ситуацией. Депздрав Курганской области данную информацию опровергает.
«Позвонили по талонам в поликлинику на Советской. Там сказали, что несколькими днями ранее было много талонов и все разобрали сразу. В итоге одного из пациентов записали на получение инсулина на 3 ноября», — рассказали журналистку источники.
По мнению курганцев, позднее инсулина также может не хватить. Из-за этого, отмечают источники, пациенты покупают жизненно необходимое лекарство за свой счет. По информации из открытых источников, стоимость 100 мл инсулина в курганских аптеках начинается от 1000 рублей.
Корреспондент URA.RU обратилась за комментарием в департамент здравоохранения Курганской области. Журналисту ответили, что подобных ситуаций с нехваткой талонов на получение инсулина в данном медицинском учреждении по улице Советской не возникало.
Ранее URA.RU писало ранее, что онкобольным курганцам переставали выдавать жизненно важные лекарства. Департамент здравоохранения такую информацию подтверждал.
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