Екатеринбуржцы предложили перенести исправцентр с Уктуса в здание УрФЮИ. Скрин

20 октября 2023 в 16:13 Размер текста - 17 +

Екатеринбуржцы уже месяц протестуют против исправцентра на Уктусе Фото: Александр Мамаев © URA.RU Екатеринбуржцы, выступающие против появления исправительного центра на Уктусе, предложили перенести учреждение в здание Уральского финансово-юридического института (УрФЮИ) в центре города. Активисты выложили петицию на сайте Change.org. «Мы, неравнодушные жители города, предлагаем разместить исправцентр не в здании бывшего санатория на Просторной, 1, а в здании УрФЮИ на Карла Либкхнехта, 1 — в огромных и пустых помещениях», — говорится в тексте петиции. По мнению активистов, рядом со зданием УрФЮИ нет жилых зданий, детских садов и школ, поэтому «никаких рисков для населения не будет». Также авторы петиции считают, что в Екатеринбурге сложилась традиция ставить исправцентры именно в центре города. «Например, ИК-2 на Малышева, 2Б, которая находится всего в паре километров от здания УрФЮИ. Эту идею мы поддержим», — добавили жители. Конфликт вокруг центра ФСИН на Уктусе тянется с сентября. Горожане выходили на пикет и записали обращение к президенту РФ Владимиру Путину. Больше всего екатеринбуржцы боятся того, что осужденные будут пересекаться с их детьми на улицах. В ГУФСИН по Свердловской области призывали жителей не паниковать. Активисты втягивают в тему зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева. Петиция за размещение центра в здании УрФЮИ Сайт: Change.org [https://www.change.org/p]

Екатеринбуржцы, выступающие против появления исправительного центра на Уктусе, предложили перенести учреждение в здание Уральского финансово-юридического института (УрФЮИ) в центре города. Активисты выложили петицию на сайте Change.org. «Мы, неравнодушные жители города, предлагаем разместить исправцентр не в здании бывшего санатория на Просторной, 1, а в здании УрФЮИ на Карла Либкхнехта, 1 — в огромных и пустых помещениях», — говорится в тексте петиции. По мнению активистов, рядом со зданием УрФЮИ нет жилых зданий, детских садов и школ, поэтому «никаких рисков для населения не будет». Также авторы петиции считают, что в Екатеринбурге сложилась традиция ставить исправцентры именно в центре города. «Например, ИК-2 на Малышева, 2Б, которая находится всего в паре километров от здания УрФЮИ. Эту идею мы поддержим», — добавили жители. Конфликт вокруг центра ФСИН на Уктусе тянется с сентября. Горожане выходили на пикет и записали обращение к президенту РФ Владимиру Путину. Больше всего екатеринбуржцы боятся того, что осужденные будут пересекаться с их детьми на улицах. В ГУФСИН по Свердловской области призывали жителей не паниковать. Активисты втягивают в тему зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева.