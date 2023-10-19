19 октября 2023

Екатеринбуржцы предложили перенести исправцентр с Уктуса в здание УрФЮИ. Скрин

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Линкольн возле УрФЮИ. Екатеринбург, урфюи, уральский финансово юридический институт
Екатеринбуржцы уже месяц протестуют против исправцентра на Уктусе Фото:

Екатеринбуржцы, выступающие против появления исправительного центра на Уктусе, предложили перенести учреждение в здание Уральского финансово-юридического института (УрФЮИ) в центре города. Активисты выложили петицию на сайте Change.org.

«Мы, неравнодушные жители города, предлагаем разместить исправцентр не в здании бывшего санатория на Просторной, 1, а в здании УрФЮИ на Карла Либкхнехта, 1 — в огромных и пустых помещениях», — говорится в тексте петиции. По мнению активистов, рядом со зданием УрФЮИ нет жилых зданий, детских садов и школ, поэтому «никаких рисков для населения не будет».

Также авторы петиции считают, что в Екатеринбурге сложилась традиция ставить исправцентры именно в центре города. «Например, ИК-2 на Малышева, 2Б, которая находится всего в паре километров от здания УрФЮИ. Эту идею мы поддержим», — добавили жители.

Конфликт вокруг центра ФСИН на Уктусе тянется с сентября. Горожане выходили на пикет и записали обращение к президенту РФ Владимиру Путину. Больше всего екатеринбуржцы боятся того, что осужденные будут пересекаться с их детьми на улицах. В ГУФСИН по Свердловской области призывали жителей не паниковать. Активисты втягивают в тему зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева.

Петиция за размещение центра в здании УрФЮИ
Петиция за размещение центра в здании УрФЮИ

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Екатеринбуржцы, выступающие против появления исправительного центра на Уктусе, предложили перенести учреждение в здание Уральского финансово-юридического института (УрФЮИ) в центре города. Активисты выложили петицию на сайте Change.org. «Мы, неравнодушные жители города, предлагаем разместить исправцентр не в здании бывшего санатория на Просторной, 1, а в здании УрФЮИ на Карла Либкхнехта, 1 — в огромных и пустых помещениях», — говорится в тексте петиции. По мнению активистов, рядом со зданием УрФЮИ нет жилых зданий, детских садов и школ, поэтому «никаких рисков для населения не будет». Также авторы петиции считают, что в Екатеринбурге сложилась традиция ставить исправцентры именно в центре города. «Например, ИК-2 на Малышева, 2Б, которая находится всего в паре километров от здания УрФЮИ. Эту идею мы поддержим», — добавили жители. Конфликт вокруг центра ФСИН на Уктусе тянется с сентября. Горожане выходили на пикет и записали обращение к президенту РФ Владимиру Путину. Больше всего екатеринбуржцы боятся того, что осужденные будут пересекаться с их детьми на улицах. В ГУФСИН по Свердловской области призывали жителей не паниковать. Активисты втягивают в тему зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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