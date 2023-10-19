19 октября 2023

Екатеринбуржцы втягивают Медведева в конфликт вокруг центра ФСИН

Противники центра ФСИН в Екатеринбурге готовят обращение Медведеву
© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание бюро Высшего совета политической партии «Единая Россия». Москва, медведев дмитрий
Горожане просят Дмитрия Медведева решить их проблему Фото:

Жители Уктуса, выступающие против появления исправительного центра на Просторной, 1 в Екатеринбурге, готовят обращение зампредседателю Совбеза РФ Дмитрию Медведеву. Активисты рассказали URA.RU, что хотят попросить его вмешаться в конфликт.

С середины сентября жители Уктуса пытаются добиться того, чтобы вместо центра ФСИН в здании на Просторной, 1 была поликлиника. Горожане выходили на пикеты и три раза обращались к президенту России Владимиру Путину: они отправили два текстовых обращения и одно видео с просьбой помочь решить их проблему.

Горожане хотят попросить Дмитрия Медведева изучить вопрос с исправцентром на Уктусе и поставить вопрос об отмене размещения центра ФСИН на Просторной, 1. К обращению (имеется в распоряжении URA.RU) они приложат карту, на которой отразили вероятный маршрут движения осужденных и своих детей.

Раньше в здании на Просторной, 1 был санаторий. Мэрия Екатеринбурга отдала помещение ГУФСИН Свердловской области из-за большой территории. В пресс-службе ведомства несколько раз призывали жителей не волноваться: в центре будут содержаться осужденные за нетяжкие преступления. Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов заявлял, что УФИЦ, несмотря на протесты, будет построен именно в этом здании.

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Жители Уктуса, выступающие против появления исправительного центра на Просторной, 1 в Екатеринбурге, готовят обращение зампредседателю Совбеза РФ Дмитрию Медведеву. Активисты рассказали URA.RU, что хотят попросить его вмешаться в конфликт. С середины сентября жители Уктуса пытаются добиться того, чтобы вместо центра ФСИН в здании на Просторной, 1 была поликлиника. Горожане выходили на пикеты и три раза обращались к президенту России Владимиру Путину: они отправили два текстовых обращения и одно видео с просьбой помочь решить их проблему. Горожане хотят попросить Дмитрия Медведева изучить вопрос с исправцентром на Уктусе и поставить вопрос об отмене размещения центра ФСИН на Просторной, 1. К обращению (имеется в распоряжении URA.RU) они приложат карту, на которой отразили вероятный маршрут движения осужденных и своих детей. Раньше в здании на Просторной, 1 был санаторий. Мэрия Екатеринбурга отдала помещение ГУФСИН Свердловской области из-за большой территории. В пресс-службе ведомства несколько раз призывали жителей не волноваться: в центре будут содержаться осужденные за нетяжкие преступления. Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов заявлял, что УФИЦ, несмотря на протесты, будет построен именно в этом здании.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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