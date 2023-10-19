Екатеринбуржцы втягивают Медведева в конфликт вокруг центра ФСИН

Противники центра ФСИН в Екатеринбурге готовят обращение Медведеву

20 октября 2023 в 13:23 Размер текста - 17 +

Горожане просят Дмитрия Медведева решить их проблему Фото: Владимир Андреев © URA.RU Жители Уктуса, выступающие против появления исправительного центра на Просторной, 1 в Екатеринбурге, готовят обращение зампредседателю Совбеза РФ Дмитрию Медведеву. Активисты рассказали URA.RU, что хотят попросить его вмешаться в конфликт. С середины сентября жители Уктуса пытаются добиться того, чтобы вместо центра ФСИН в здании на Просторной, 1 была поликлиника. Горожане выходили на пикеты и три раза обращались к президенту России Владимиру Путину: они отправили два текстовых обращения и одно видео с просьбой помочь решить их проблему. Горожане хотят попросить Дмитрия Медведева изучить вопрос с исправцентром на Уктусе и поставить вопрос об отмене размещения центра ФСИН на Просторной, 1. К обращению (имеется в распоряжении URA.RU) они приложат карту, на которой отразили вероятный маршрут движения осужденных и своих детей. Раньше в здании на Просторной, 1 был санаторий. Мэрия Екатеринбурга отдала помещение ГУФСИН Свердловской области из-за большой территории. В пресс-службе ведомства несколько раз призывали жителей не волноваться: в центре будут содержаться осужденные за нетяжкие преступления. Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов заявлял, что УФИЦ, несмотря на протесты, будет построен именно в этом здании.

Жители Уктуса, выступающие против появления исправительного центра на Просторной, 1 в Екатеринбурге, готовят обращение зампредседателю Совбеза РФ Дмитрию Медведеву. Активисты рассказали URA.RU, что хотят попросить его вмешаться в конфликт. С середины сентября жители Уктуса пытаются добиться того, чтобы вместо центра ФСИН в здании на Просторной, 1 была поликлиника. Горожане выходили на пикеты и три раза обращались к президенту России Владимиру Путину: они отправили два текстовых обращения и одно видео с просьбой помочь решить их проблему. Горожане хотят попросить Дмитрия Медведева изучить вопрос с исправцентром на Уктусе и поставить вопрос об отмене размещения центра ФСИН на Просторной, 1. К обращению (имеется в распоряжении URA.RU) они приложат карту, на которой отразили вероятный маршрут движения осужденных и своих детей. Раньше в здании на Просторной, 1 был санаторий. Мэрия Екатеринбурга отдала помещение ГУФСИН Свердловской области из-за большой территории. В пресс-службе ведомства несколько раз призывали жителей не волноваться: в центре будут содержаться осужденные за нетяжкие преступления. Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов заявлял, что УФИЦ, несмотря на протесты, будет построен именно в этом здании.