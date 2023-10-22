Карта боевых действий на Украине 22 октября: главное

Подразделения ВСУ пытались высадиться у моста под Херсоном

22 октября 2023 в 13:15 Размер текста - 17 +

Армия России продолжает удерживать позиции в зоне спецоперации Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Продолжаются ожесточенные бои в райне населенных пунктов Вербовое, Марьинка, Авдеевка, Сергеевка и Синьковка. Армия России продолжает удерживать позиции и отбивать атаки противника на важных направлениях. Карта и ход специальной военной операции по состоянии на 22 октября — в материале URA.RU. Где проходят бои Российские силы продолжают наступление на севере ЛНР. Идут бои в районе села Синьковка. Оно находится рядом с Купянском, в котором с лета объявлена эвакуация. Также сражения идут около Сергеевки (цифра один на карте в конце материала). На донецком направлении идут бои около Авдеевки. Российские силы могут войти в город с трех сторон. Боестолкновения ведутся и около Марьинки, и Артемовска (Бахмут). На карте они находятся под цифрой два. На запорожском направлении идут бои около населенного пункта Вербовое. К тому же продолжаются сражения на Времевском выступе (цифра три). ВСУ пытались высадиться у железнодорожного моста под Херсоном. В результате российские войска уничтожили 20 украинских бойцов. Подробнее об успехах армии России от Минобороны РФ На краснолиманском направлении войска группировки «Центр» отразили четыре атаки противника. Украинская сторона потеряла до 100 военных и две бронемашины в ходе контрбатарейной борьбы. «Нанесено огневое поражение по около 170 целям противника, в том числе по двум командно-наблюдательным пунктам и пяти опорным пунктам украинских войск. Отражены четыре атаки ВСУ», — рассказал начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук. Его слова приводит РИА Новости. На южнодонецком направлении ВС РФ нанесли удары по местам сосредоточения живой силы противника. ВСУ потеряли до 140 военных. К тому же российские силы сорвали две попытки ротации украинских подразделений в районе населенных пунктов Угледар и севернее Новодонецкого. «Огнем артиллерии уничтожена разведгруппа ВСУ в районе севернее Приютного», — добавил к докладу начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов, его сообщение передает ТАСС. К северу от Артемовска подразделения ВДВ уничтожили несколько групп украинских боевиков. «Военнослужащие Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения получили разведданные о приближении по лесопосадке к окраинам города нескольких вооруженных групп ВСУ», — пишет Минобороны России в своем telegram-канале . Отмечается, что российские подразделения отбили атаку противника, потратив весь запас боеприпасов. Украинские солдаты бежали, бросив раненых и убитых. Как будут идти бои после появления ракет ATACMS у Киева Руководитель комитета американской коалиции за запрет кассетных боеприпасов Титус Пичи заявил, что переданные Киеву дальнобойные ракеты ATACMS с кассетной частью представляют большую опасность для мирного населения. Он напомнил, что после разрыва снаряда суббоеприпасы остаются в земле на долгие годы. Армия России уже нашла способ, как справляться с ракетами ATACMS, передает Пятый канал. Ранее URA.RU уже рассказывало о том, чем опасны ракеты, которые способны долетать до Воронежа. Фото: инфографика URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Продолжаются ожесточенные бои в райне населенных пунктов Вербовое, Марьинка, Авдеевка, Сергеевка и Синьковка. Армия России продолжает удерживать позиции и отбивать атаки противника на важных направлениях. Карта и ход специальной военной операции по состоянии на 22 октября — в материале URA.RU. Российские силы продолжают наступление на севере ЛНР. Идут бои в районе села Синьковка. Оно находится рядом с Купянском, в котором с лета объявлена эвакуация. Также сражения идут около Сергеевки (цифра один на карте в конце материала). На донецком направлении идут бои около Авдеевки. Российские силы могут войти в город с трех сторон. Боестолкновения ведутся и около Марьинки, и Артемовска (Бахмут). На карте они находятся под цифрой два. На запорожском направлении идут бои около населенного пункта Вербовое. К тому же продолжаются сражения на Времевском выступе (цифра три). ВСУ пытались высадиться у железнодорожного моста под Херсоном. В результате российские войска уничтожили 20 украинских бойцов. На краснолиманском направлении войска группировки «Центр» отразили четыре атаки противника. Украинская сторона потеряла до 100 военных и две бронемашины в ходе контрбатарейной борьбы. «Нанесено огневое поражение по около 170 целям противника, в том числе по двум командно-наблюдательным пунктам и пяти опорным пунктам украинских войск. Отражены четыре атаки ВСУ», — рассказал начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук. Его слова приводит РИА Новости. На южнодонецком направлении ВС РФ нанесли удары по местам сосредоточения живой силы противника. ВСУ потеряли до 140 военных. К тому же российские силы сорвали две попытки ротации украинских подразделений в районе населенных пунктов Угледар и севернее Новодонецкого. «Огнем артиллерии уничтожена разведгруппа ВСУ в районе севернее Приютного», — добавил к докладу начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов, его сообщение передает ТАСС. К северу от Артемовска подразделения ВДВ уничтожили несколько групп украинских боевиков. «Военнослужащие Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения получили разведданные о приближении по лесопосадке к окраинам города нескольких вооруженных групп ВСУ», — пишет Минобороны России в своем telegram-канале. Отмечается, что российские подразделения отбили атаку противника, потратив весь запас боеприпасов. Украинские солдаты бежали, бросив раненых и убитых. Руководитель комитета американской коалиции за запрет кассетных боеприпасов Титус Пичи заявил, что переданные Киеву дальнобойные ракеты ATACMS с кассетной частью представляют большую опасность для мирного населения. Он напомнил, что после разрыва снаряда суббоеприпасы остаются в земле на долгие годы. Армия России уже нашла способ, как справляться с ракетами ATACMS, передает Пятый канал. Ранее URA.RU уже рассказывало о том, чем опасны ракеты, которые способны долетать до Воронежа.