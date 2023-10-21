21 октября 2023
20 октября 2023

В ЯНАО возобновились паромные перевозки

Паромная переправа Салехард-Лабытнанги возобновила работу
© Служба новостей «URA.RU»
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Шторм. Локосово, паромная переправа, река обь
За работой переправы можно наблюдать онлайн Фото:

В ЯНАО начала работу паромная переправа Салехард — Лабытнанги. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и дорожного хозяйства региона.

«Движение паромов на переправе Салехард — Лабытнанги возобновлено», — сообщила пресс-служба департамента в telegram-канале. За работой переправы можно наблюдать онлайн.

Ранее департамент транспорта сообщал о временной приостановке работы главной переправы. На территории ЯНАО с вечера 20 октября по 22 октября включительно ожидаются сильные ветра.

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В ЯНАО начала работу паромная переправа Салехард — Лабытнанги. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и дорожного хозяйства региона. «Движение паромов на переправе Салехард — Лабытнанги возобновлено», — сообщила пресс-служба департамента в telegram-канале. За работой переправы можно наблюдать онлайн. Ранее департамент транспорта сообщал о временной приостановке работы главной переправы. На территории ЯНАО с вечера 20 октября по 22 октября включительно ожидаются сильные ветра.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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