В ЯНАО возобновились паромные перевозки

Паромная переправа Салехард-Лабытнанги возобновила работу

22 октября 2023 в 16:11 Размер текста - 17 +

За работой переправы можно наблюдать онлайн Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В ЯНАО начала работу паромная переправа Салехард — Лабытнанги. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и дорожного хозяйства региона. «Движение паромов на переправе Салехард — Лабытнанги возобновлено», — сообщила пресс-служба департамента в telegram-канале. За работой переправы можно наблюдать онлайн. Ранее департамент транспорта сообщал о временной приостановке работы главной переправы. На территории ЯНАО с вечера 20 октября по 22 октября включительно ожидаются сильные ветра.

В ЯНАО начала работу паромная переправа Салехард — Лабытнанги. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и дорожного хозяйства региона. «Движение паромов на переправе Салехард — Лабытнанги возобновлено», — сообщила пресс-служба департамента в telegram-канале. За работой переправы можно наблюдать онлайн. Ранее департамент транспорта сообщал о временной приостановке работы главной переправы. На территории ЯНАО с вечера 20 октября по 22 октября включительно ожидаются сильные ветра.