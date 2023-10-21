В ЯНАО возобновились паромные перевозки

За работой переправы можно наблюдать онлайн
В ЯНАО начала работу паромная переправа Салехард — Лабытнанги. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и дорожного хозяйства региона.
«Движение паромов на переправе Салехард — Лабытнанги возобновлено», — сообщила пресс-служба департамента в telegram-канале. За работой переправы можно наблюдать онлайн.
Ранее департамент транспорта сообщал о временной приостановке работы главной переправы. На территории ЯНАО с вечера 20 октября по 22 октября включительно ожидаются сильные ветра.
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