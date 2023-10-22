22 октября 2023
21 октября 2023
20 октября 2023

Курганские коммунальщики отчитались о запуске тепла по 10 проблемным адресам

© Служба новостей «URA.RU»
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Проблемы с подачей тепла в дома курганцев связаны с износом и расположением сетей Фото:

В Кургане после проведения восстановительных работ тепло подано в 10 домов, куда до этого оно не поступало. Об этом рассказали в пресс-службе администрации со ссылкой на сообщение городского департамента ЖКХ.

«Сегодня (22 октября — прим. URA.RU) проведены восстановительные работы, запущено тепло в многоквартирные дома по адресам: Глинки 18, Машиностроителей, 11а, Гоголя, 103, Бажова, 67, Тельмана, 4, Половинская 10б, 10в и 8б, 7-й мкрн, 15. Также запущено тепло в дом улице Дзержинского, 18, где были проблемы с теплотрассой. Сеть проходила через частную территорию — проложен новый участок в обход», — указано в группе «Город Курган» в соцсети «ВКонтакте».

По данным курганских коммунальщиков, 23 октября завершаются восстановительные работы по отдельным адресам по улицам Половинской, Кирова, Космонавтов и Красномаячной. На 19 октября к сети были подключены 1917 многоквартирных жилых домов. Тепло в оставшиеся 35 планировали подать до конца недели.

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В Кургане после проведения восстановительных работ тепло подано в 10 домов, куда до этого оно не поступало. Об этом рассказали в пресс-службе администрации со ссылкой на сообщение городского департамента ЖКХ. «Сегодня (22 октября — прим. URA.RU) проведены восстановительные работы, запущено тепло в многоквартирные дома по адресам: Глинки 18, Машиностроителей, 11а, Гоголя, 103, Бажова, 67, Тельмана, 4, Половинская 10б, 10в и 8б, 7-й мкрн, 15. Также запущено тепло в дом улице Дзержинского, 18, где были проблемы с теплотрассой. Сеть проходила через частную территорию — проложен новый участок в обход», — указано в группе «Город Курган» в соцсети «ВКонтакте». По данным курганских коммунальщиков, 23 октября завершаются восстановительные работы по отдельным адресам по улицам Половинской, Кирова, Космонавтов и Красномаячной. На 19 октября к сети были подключены 1917 многоквартирных жилых домов. Тепло в оставшиеся 35 планировали подать до конца недели.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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