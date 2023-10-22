22 октября 2023
21 октября 2023

Ушел из жизни легендарный советский военачальник из Тюмени

Скончался бывший первый замминистра обороны РФ Игорь Пузанов
© Служба новостей «URA.RU»
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Игорь Пузанов ушел из жизни в 76 лет Фото:

На 77-м году жизни скончался уроженец Тюмени, бывший первый заместитель министра обороны РФ, военачальник, генерал армии Игорь Пузанов. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Бывший первый заместитель министра обороны генерал армии Игорь Пузанов скончался 22 октября, после продолжительной болезни. Об этом сообщил руководитель аппарата Клуба военачальников России Николай Дерябин», — пишет «Интерфакс».

Игорь Пузанов родился в 1947 году в Тюмени. С 1979 года он был командиром 149-го гвардейского Ченстоховского мотострелкового полка, который одним из первых ввели в Афганистан в год начала войны. Позднее занимал руководящие должности в войсковых соединениях Сибирского, Прибалтийского и Северо-Кавказского военных округов, был командующим войсками Московского военного округа.

В 2001 году Пузанова назначили статс-секретарем — первым заместителем министра обороны РФ. Через четыре года он стал командующим войсками Ленинградского военного округа, получил звание генерала. Также он являлся депутатом Госдумы, а с января 2012 года ушел в отставку.

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На 77-м году жизни скончался уроженец Тюмени, бывший первый заместитель министра обороны РФ, военачальник, генерал армии Игорь Пузанов. Об этом сообщает «Интерфакс». «Бывший первый заместитель министра обороны генерал армии Игорь Пузанов скончался 22 октября, после продолжительной болезни. Об этом сообщил руководитель аппарата Клуба военачальников России Николай Дерябин», — пишет «Интерфакс». Игорь Пузанов родился в 1947 году в Тюмени. С 1979 года он был командиром 149-го гвардейского Ченстоховского мотострелкового полка, который одним из первых ввели в Афганистан в год начала войны. Позднее занимал руководящие должности в войсковых соединениях Сибирского, Прибалтийского и Северо-Кавказского военных округов, был командующим войсками Московского военного округа. В 2001 году Пузанова назначили статс-секретарем — первым заместителем министра обороны РФ. Через четыре года он стал командующим войсками Ленинградского военного округа, получил звание генерала. Также он являлся депутатом Госдумы, а с января 2012 года ушел в отставку.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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