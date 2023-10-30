На каких направлениях ВСУ прекращают наступление: карта боевых действий на Украине 30 октября

Контрнаступление Вооруженных сил Украины останавливается на трех направлениях, заявил украинский полковник в отставке из аналитического «Центра оборонных стратегий» Сергей Кивлюк. URA.RU приводит карту того, где украинские силы прекращают наступление, а также как проходят боевые действия в районе Работино и Вербового.
На каких направлениях ВСУ остановили наступление
Контрнаступление Украины останавливается в направлении Азовского моря, а также на купянском и авдеевском направлениях, сказал Кивлюк. На данном участке темп продвижения украинских сил сильно ограничен минными полями, авиаударами, нехваткой специального оборудования, а также истощением войск, отметил он.
Ранее сообщалось, что военные РФ смогли достичь успехов на авдеевском направлении, заняв позиции ВСУ и закрепившись на новых рубежах. Они в окопы украинских сил и выбили противника из позиций.
В Минобороны России рассказали, что на купянском направлении артиллеристы поражают склады с боеприпасами, замаскированные позиции, пункты управления, живую силу, вооружение и военную технику противника. Также реактивно-залповую артиллерию используют для заградительного огня на маршрутах возможного отхода или наступления украинских войск. Расчеты боевых машин находятся на круглосуточном дежурстве.
Что происходит в районе Работино и Вербового
Ночью ВСУ провели артподготовку и при поддержке артиллерии и танков продолжили наступление на российские позиции в полях между Работино и Копани. Военнослужащие ВС РФ подавляли противника с помощью танков. На данном участке танкисты не дают украинцам наступать, накрывая их большим количеством снарядов.
В районах этих населенных пунктов ВСУ действуют малыми штурмовыми группами под прикрытием огня танков и кассетных боеприпасов. По вражеской технике работают танки, артиллерия, минометы и дроны. Часть техники Киева в поселках была подбита, один танк уничтожен.
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