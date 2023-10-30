На каких направлениях ВСУ прекращают наступление: карта боевых действий на Украине 30 октября

Экс-полковник Кивлюк: наступление ВСУ останавливается на трех направлениях

30 октября 2023 в 11:30 Размер текста - 17 +

ВСУ при поддержке артиллерии и танков продолжили наступление в полях между Работино и Копани Фото: U.S. Army / Staff Sgt. Elizabeth Tarr новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Контрнаступление Вооруженных сил Украины останавливается на трех направлениях, заявил украинский полковник в отставке из аналитического «Центра оборонных стратегий» Сергей Кивлюк. URA.RU приводит карту того, где украинские силы прекращают наступление, а также как проходят боевые действия в районе Работино и Вербового. На каких направлениях ВСУ остановили наступление Контрнаступление Украины останавливается в направлении Азовского моря, а также на купянском и авдеевском направлениях, сказал Кивлюк. На данном участке темп продвижения украинских сил сильно ограничен минными полями, авиаударами, нехваткой специального оборудования, а также истощением войск, отметил он. Ранее сообщалось, что военные РФ смогли достичь успехов на авдеевском направлении, заняв позиции ВСУ и закрепившись на новых рубежах. Они в окопы украинских сил и выбили противника из позиций. В Минобороны России рассказали, что на купянском направлении артиллеристы поражают склады с боеприпасами, замаскированные позиции, пункты управления, живую силу, вооружение и военную технику противника. Также реактивно-залповую артиллерию используют для заградительного огня на маршрутах возможного отхода или наступления украинских войск. Расчеты боевых машин находятся на круглосуточном дежурстве. На каких направлениях Вооруженные силы Украины останавливают наступление Что происходит в районе Работино и Вербового Новость по теме Чем село Работино важно для России и Украины Ночью ВСУ провели артподготовку и при поддержке артиллерии и танков продолжили наступление на российские позиции в полях между Работино и Копани. Военнослужащие ВС РФ подавляли противника с помощью танков. На данном участке танкисты не дают украинцам наступать, накрывая их большим количеством снарядов. В районах этих населенных пунктов ВСУ действуют малыми штурмовыми группами под прикрытием огня танков и кассетных боеприпасов. По вражеской технике работают танки, артиллерия, минометы и дроны. Часть техники Киева в поселках была подбита, один танк уничтожен. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Контрнаступление Вооруженных сил Украины останавливается на трех направлениях, заявил украинский полковник в отставке из аналитического «Центра оборонных стратегий» Сергей Кивлюк. URA.RU приводит карту того, где украинские силы прекращают наступление, а также как проходят боевые действия в районе Работино и Вербового. Контрнаступление Украины останавливается в направлении Азовского моря, а также на купянском и авдеевском направлениях, сказал Кивлюк. На данном участке темп продвижения украинских сил сильно ограничен минными полями, авиаударами, нехваткой специального оборудования, а также истощением войск, отметил он. Ранее сообщалось, что военные РФ смогли достичь успехов на авдеевском направлении, заняв позиции ВСУ и закрепившись на новых рубежах. Они в окопы украинских сил и выбили противника из позиций. В Минобороны России рассказали, что на купянском направлении артиллеристы поражают склады с боеприпасами, замаскированные позиции, пункты управления, живую силу, вооружение и военную технику противника. Также реактивно-залповую артиллерию используют для заградительного огня на маршрутах возможного отхода или наступления украинских войск. Расчеты боевых машин находятся на круглосуточном дежурстве. Ночью ВСУ провели артподготовку и при поддержке артиллерии и танков продолжили наступление на российские позиции в полях между Работино и Копани. Военнослужащие ВС РФ подавляли противника с помощью танков. На данном участке танкисты не дают украинцам наступать, накрывая их большим количеством снарядов. В районах этих населенных пунктов ВСУ действуют малыми штурмовыми группами под прикрытием огня танков и кассетных боеприпасов. По вражеской технике работают танки, артиллерия, минометы и дроны. Часть техники Киева в поселках была подбита, один танк уничтожен.