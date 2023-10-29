29 октября 2023
28 октября 2023

Тюменцы стали чаще пересаживаться с иномарок на отечественные автомобили

Авито: В Тюмени на 26% вырос спрос на отечественные машины возрастом до трех лет
© Служба новостей «URA.RU»
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ВАЗ Челябинск, автомобиль, лада гранта
Топ продаж среди автомобилей-«трехлеток» возглавила российская Granta Фото:

В Тюмени топ продаж среди автомобилей с пробегом менее трех лет возглавила Lada Granta. Об этом сообщает пресс-служба сервиса «Авито Авто».

«Наиболее продаваемой моделью автомобиля с пробегом в возрасте до трех лет в третьем квартале в Тюменской области стала Granta. На долю этой модели пришлось 5,6% продаж в сегменте трехлеток. Вторую строчку рейтинга занимает Vesta с долей продаж 3,6%», — говорится в сообщении.

По данным аналитиков сервиса, общий спрос на машины возрастом до трех лет вырос на 26,2%. Помимо отечественных моделей в топ-5 по продажам вошли Kia Rio, Kia Sportage и Hyundai Tucson.

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В Тюмени топ продаж среди автомобилей с пробегом менее трех лет возглавила Lada Granta. Об этом сообщает пресс-служба сервиса «Авито Авто». «Наиболее продаваемой моделью автомобиля с пробегом в возрасте до трех лет в третьем квартале в Тюменской области стала Granta. На долю этой модели пришлось 5,6% продаж в сегменте трехлеток. Вторую строчку рейтинга занимает Vesta с долей продаж 3,6%», — говорится в сообщении. По данным аналитиков сервиса, общий спрос на машины возрастом до трех лет вырос на 26,2%. Помимо отечественных моделей в топ-5 по продажам вошли Kia Rio, Kia Sportage и Hyundai Tucson.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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