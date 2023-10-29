Тюменцы стали чаще пересаживаться с иномарок на отечественные автомобили

Топ продаж среди автомобилей-«трехлеток» возглавила российская Granta
В Тюмени топ продаж среди автомобилей с пробегом менее трех лет возглавила Lada Granta. Об этом сообщает пресс-служба сервиса «Авито Авто».
«Наиболее продаваемой моделью автомобиля с пробегом в возрасте до трех лет в третьем квартале в Тюменской области стала Granta. На долю этой модели пришлось 5,6% продаж в сегменте трехлеток. Вторую строчку рейтинга занимает Vesta с долей продаж 3,6%», — говорится в сообщении.
По данным аналитиков сервиса, общий спрос на машины возрастом до трех лет вырос на 26,2%. Помимо отечественных моделей в топ-5 по продажам вошли Kia Rio, Kia Sportage и Hyundai Tucson.
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