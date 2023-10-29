Тюменцы стали чаще пересаживаться с иномарок на отечественные автомобили

Авито: В Тюмени на 26% вырос спрос на отечественные машины возрастом до трех лет

30 октября 2023 в 11:00 Размер текста - 17 +

Топ продаж среди автомобилей-«трехлеток» возглавила российская Granta Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Тюмени топ продаж среди автомобилей с пробегом менее трех лет возглавила Lada Granta. Об этом сообщает пресс-служба сервиса «Авито Авто». «Наиболее продаваемой моделью автомобиля с пробегом в возрасте до трех лет в третьем квартале в Тюменской области стала Granta. На долю этой модели пришлось 5,6% продаж в сегменте трехлеток. Вторую строчку рейтинга занимает Vesta с долей продаж 3,6%», — говорится в сообщении. По данным аналитиков сервиса, общий спрос на машины возрастом до трех лет вырос на 26,2%. Помимо отечественных моделей в топ-5 по продажам вошли Kia Rio, Kia Sportage и Hyundai Tucson.

В Тюмени топ продаж среди автомобилей с пробегом менее трех лет возглавила Lada Granta. Об этом сообщает пресс-служба сервиса «Авито Авто». «Наиболее продаваемой моделью автомобиля с пробегом в возрасте до трех лет в третьем квартале в Тюменской области стала Granta. На долю этой модели пришлось 5,6% продаж в сегменте трехлеток. Вторую строчку рейтинга занимает Vesta с долей продаж 3,6%», — говорится в сообщении. По данным аналитиков сервиса, общий спрос на машины возрастом до трех лет вырос на 26,2%. Помимо отечественных моделей в топ-5 по продажам вошли Kia Rio, Kia Sportage и Hyundai Tucson.