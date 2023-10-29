На урановом заводе Курганской области начали экономить на доставке химреагентов

30 октября 2023 в 15:54 Размер текста - 17 +

На урановом заводе «Далур» придумали, как экономить на перевозках химреагентов Фото: Игорь Меркулов © URA.RU На курганском урановом заводе АО «Далур» ((входит в Госкорпорацию «Росатом») придумали способ, как сократить путь доставки химических реагентов и снизить затраты на логистику. Для этого компанией строится производственная база в Шумихинском округе. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе предприятия. «Сейчас перевозки химических реагентов на Хохловское урановое месторождение производятся авттранспортом с прирельсовой базы АО „Далур“ в Далматово. Строительство новой базы в Шумихинском муниципальном округе сократит путь доставки грузов на 200 километров, что значительно снизит издержки производства. На площадке уже завершены общестроительные работы. Готов к приему химикатов склад химреагентов, установлена трансформаторная подстанция», — говорится в сообщении. Также установлены системы водоснабжения, электроснабжения и канализации. Кроме того, к прирельсовой базе продолжают строить километровую ветку подъездных железнодорожных путей. В частности, отсыпали насыпь, уложили и выровняли шпальную решетку. Установлены стрелочные переводы, идет монтаж автомобильного переезда. «Мы планируем использовать прирельсовую базу в Шумихе для обеспечения опытно-промышленного участка Добровольного месторождения урана. Все это необходимо для поддержания добычи на заданном уровне с максимальным экономическим эффектом», — отметил первый заместитель гендиректора Камол Кадыров. По данным АО «Далур», на строящихся объектах внедряется современная цифровая технология программно-аппаратного комплекса «Умный полигон СПВ». Она позволяет сокращать эксплуатационные расходы и обеспечивает промышленную и экологическую безопасность. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области на заводе по добыче урана внедрили искусственный интеллект. Систему будут использовать на спецтехники для того, чтобы следить за состоянием водителей. На предприятии «Далур» заявляли, что новое оборудование будут устанавливать на кислотовозы, смоловозы и автобусы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

На курганском урановом заводе АО «Далур» ((входит в Госкорпорацию «Росатом») придумали способ, как сократить путь доставки химических реагентов и снизить затраты на логистику. Для этого компанией строится производственная база в Шумихинском округе. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе предприятия. «Сейчас перевозки химических реагентов на Хохловское урановое месторождение производятся авттранспортом с прирельсовой базы АО „Далур“ в Далматово. Строительство новой базы в Шумихинском муниципальном округе сократит путь доставки грузов на 200 километров, что значительно снизит издержки производства. На площадке уже завершены общестроительные работы. Готов к приему химикатов склад химреагентов, установлена трансформаторная подстанция», — говорится в сообщении. Также установлены системы водоснабжения, электроснабжения и канализации. Кроме того, к прирельсовой базе продолжают строить километровую ветку подъездных железнодорожных путей. В частности, отсыпали насыпь, уложили и выровняли шпальную решетку. Установлены стрелочные переводы, идет монтаж автомобильного переезда. «Мы планируем использовать прирельсовую базу в Шумихе для обеспечения опытно-промышленного участка Добровольного месторождения урана. Все это необходимо для поддержания добычи на заданном уровне с максимальным экономическим эффектом», — отметил первый заместитель гендиректора Камол Кадыров. По данным АО «Далур», на строящихся объектах внедряется современная цифровая технология программно-аппаратного комплекса «Умный полигон СПВ». Она позволяет сокращать эксплуатационные расходы и обеспечивает промышленную и экологическую безопасность. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области на заводе по добыче урана внедрили искусственный интеллект. Систему будут использовать на спецтехники для того, чтобы следить за состоянием водителей. На предприятии «Далур» заявляли, что новое оборудование будут устанавливать на кислотовозы, смоловозы и автобусы.