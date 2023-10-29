29 октября 2023

Из-за объезда частично закрытого моста курганцы попали в семибалльные пробки. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Светофоры. Дорожное движение. Курган, пробка, улица станционная, вечер, мороз
Курган вновь встал в семибалльные пробки Фото:

Курганцы, поехав в обход частично перекрытому мосту на проспекте Маршала Голикова, попали в семибалльную пробку. Об этом сообщается на сайте 2ГИС.

«Наибольшее скопление людей на Чеховском мосту и улице Пролетарская. Также загружены улицы Коли Мяготина, Станционная и Красина», — указано на сайте.

Сообщается, что наибольшая загруженность автомобилями наблюдается на участке дороги по улице Гоголя (от Красина до Пушкина). Пробка образовалась и на Некрасовском мосту. Загружена и улица Гоголя (от Пролетарской до Савельева).

Ранее URA.RU писало, что курганские водители добирались до дома по семибалльным пробкам. На тот момент улицы Мостостроителей и Омская имели высокую загруженность автомобилями.

Курганские водители добираются до Заозерного по пробкам
Курганские водители добираются до Заозерного по пробкам
Фото:

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Курганцы, поехав в обход частично перекрытому мосту на проспекте Маршала Голикова, попали в семибалльную пробку. Об этом сообщается на сайте 2ГИС. «Наибольшее скопление людей на Чеховском мосту и улице Пролетарская. Также загружены улицы Коли Мяготина, Станционная и Красина», — указано на сайте. Сообщается, что наибольшая загруженность автомобилями наблюдается на участке дороги по улице Гоголя (от Красина до Пушкина). Пробка образовалась и на Некрасовском мосту. Загружена и улица Гоголя (от Пролетарской до Савельева). Ранее URA.RU писало, что курганские водители добирались до дома по семибалльным пробкам. На тот момент улицы Мостостроителей и Омская имели высокую загруженность автомобилями.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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