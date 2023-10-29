Курганцы, поехав в обход частично перекрытому мосту на проспекте Маршала Голикова, попали в семибалльную пробку. Об этом сообщается на сайте 2ГИС.
«Наибольшее скопление людей на Чеховском мосту и улице Пролетарская. Также загружены улицы Коли Мяготина, Станционная и Красина», — указано на сайте.
Сообщается, что наибольшая загруженность автомобилями наблюдается на участке дороги по улице Гоголя (от Красина до Пушкина). Пробка образовалась и на Некрасовском мосту. Загружена и улица Гоголя (от Пролетарской до Савельева).
Ранее URA.RU писало, что курганские водители добирались до дома по семибалльным пробкам. На тот момент улицы Мостостроителей и Омская имели высокую загруженность автомобилями.
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