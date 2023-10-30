30 октября 2023

В Екатеринбурге поймали мужчин, разрушивших мемориал убитому аспиранту из Габона. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Свердловские зарисовки. Екатеринбург, зима, траур, гвоздики, цветы, черная лента, память, набережная, стихийный мемориал
Мемориал возводили в Екатеринбурге в конце августа (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
В Екатеринбурге убили темнокожего аспиранта УрФУ

В Екатеринбурге задержали мужчин, которые в августе разрушили стихийный мемориал погибшему аспиранту Уральского федерального университета (УрФУ) из Габона Франсуа Нджеласси. Об этом URA.RU рассказал источник в силовых структурах.

«Хулиганы, которые разрушили стихийный мемориал аспиранту УрФУ Франсуа Нджеласси, задержаны. Накануне их отправили под арест на 14 и 13 суток», — поделился собеседник агентства.

Мужчинам 28 лет. Инсайдер добавил, что они имитировали приверженность к неонацистским взглядам. В квартире арестованных нашли флаги с нацистской символикой, предметы интерьера со свастикой. «После отбывания административного наказания им может грозить уголовное дело за хулиганство. Их могут лишить свободы на пять лет. В настоящее время проверка еще продолжается», — резюмировал источник URA.RU.

Нджелассили убили у «Бургер кинга» в центре Екатеринбурга в конце августа. Главным подозреваемым стал Данил Фомин. Он арестован до 17 января 2024 года. ЧП произошло на глазах у инспекторов ДПС. Против них завели дело.

Стихийный мемориал возводили на Малышева, 44. Вечером 22 августа его разрушили неизвестные мужчины. После этого друзья аспиранта восстановили мемориал.

Стихийный мемориал в память об убитом студенте из Габона. Екатеринбург
Вот так выглядел стихийный мемориал аспиранту из Габона
Фото:
Нацистская символика, которую нашли дома у задержанных
Нацистская символика, которую нашли дома у задержанных
Фото:
Фото:
Фото:
Фото:

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге задержали мужчин, которые в августе разрушили стихийный мемориал погибшему аспиранту Уральского федерального университета (УрФУ) из Габона Франсуа Нджеласси. Об этом URA.RU рассказал источник в силовых структурах. «Хулиганы, которые разрушили стихийный мемориал аспиранту УрФУ Франсуа Нджеласси, задержаны. Накануне их отправили под арест на 14 и 13 суток», — поделился собеседник агентства. Мужчинам 28 лет. Инсайдер добавил, что они имитировали приверженность к неонацистским взглядам. В квартире арестованных нашли флаги с нацистской символикой, предметы интерьера со свастикой. «После отбывания административного наказания им может грозить уголовное дело за хулиганство. Их могут лишить свободы на пять лет. В настоящее время проверка еще продолжается», — резюмировал источник URA.RU. Нджелассили убили у «Бургер кинга» в центре Екатеринбурга в конце августа. Главным подозреваемым стал Данил Фомин. Он арестован до 17 января 2024 года. ЧП произошло на глазах у инспекторов ДПС. Против них завели дело. Стихийный мемориал возводили на Малышева, 44. Вечером 22 августа его разрушили неизвестные мужчины. После этого друзья аспиранта восстановили мемориал.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...