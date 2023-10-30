В Екатеринбурге задержали мужчин, которые в августе разрушили стихийный мемориал погибшему аспиранту Уральского федерального университета (УрФУ) из Габона Франсуа Нджеласси. Об этом URA.RU рассказал источник в силовых структурах.
«Хулиганы, которые разрушили стихийный мемориал аспиранту УрФУ Франсуа Нджеласси, задержаны. Накануне их отправили под арест на 14 и 13 суток», — поделился собеседник агентства.
Мужчинам 28 лет. Инсайдер добавил, что они имитировали приверженность к неонацистским взглядам. В квартире арестованных нашли флаги с нацистской символикой, предметы интерьера со свастикой. «После отбывания административного наказания им может грозить уголовное дело за хулиганство. Их могут лишить свободы на пять лет. В настоящее время проверка еще продолжается», — резюмировал источник URA.RU.
В Екатеринбурге задержали мужчин, которые в августе разрушили стихийный мемориал погибшему аспиранту Уральского федерального университета (УрФУ) из Габона Франсуа Нджеласси. Об этом URA.RU рассказал источник в силовых структурах. «Хулиганы, которые разрушили стихийный мемориал аспиранту УрФУ Франсуа Нджеласси, задержаны. Накануне их отправили под арест на 14 и 13 суток», — поделился собеседник агентства. Мужчинам 28 лет. Инсайдер добавил, что они имитировали приверженность к неонацистским взглядам. В квартире арестованных нашли флаги с нацистской символикой, предметы интерьера со свастикой. «После отбывания административного наказания им может грозить уголовное дело за хулиганство. Их могут лишить свободы на пять лет. В настоящее время проверка еще продолжается», — резюмировал источник URA.RU. Нджелассили убили у «Бургер кинга» в центре Екатеринбурга в конце августа. Главным подозреваемым стал Данил Фомин. Он арестован до 17 января 2024 года. ЧП произошло на глазах у инспекторов ДПС. Против них завели дело. Стихийный мемориал возводили на Малышева, 44. Вечером 22 августа его разрушили неизвестные мужчины. После этого друзья аспиранта восстановили мемориал.