В Екатеринбурге поймали мужчин, разрушивших мемориал убитому аспиранту из Габона. Фото, видео

31 октября 2023 в 14:00 Размер текста - 17 +

Мемориал возводили в Екатеринбурге в конце августа (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Екатеринбурге убили темнокожего аспиранта УрФУ В Екатеринбурге задержали мужчин, которые в августе разрушили стихийный мемориал погибшему аспиранту Уральского федерального университета (УрФУ) из Габона Франсуа Нджеласси. Об этом URA.RU рассказал источник в силовых структурах. «Хулиганы, которые разрушили стихийный мемориал аспиранту УрФУ Франсуа Нджеласси, задержаны. Накануне их отправили под арест на 14 и 13 суток», — поделился собеседник агентства. Мужчинам 28 лет. Инсайдер добавил, что они имитировали приверженность к неонацистским взглядам. В квартире арестованных нашли флаги с нацистской символикой, предметы интерьера со свастикой. «После отбывания административного наказания им может грозить уголовное дело за хулиганство. Их могут лишить свободы на пять лет. В настоящее время проверка еще продолжается», — резюмировал источник URA.RU. Нджелассили убили у «Бургер кинга» в центре Екатеринбурга в конце августа. Главным подозреваемым стал Данил Фомин. Он арестован до 17 января 2024 года. ЧП произошло на глазах у инспекторов ДПС. Против них завели дело. Стихийный мемориал возводили на Малышева, 44. Вечером 22 августа его разрушили неизвестные мужчины. После этого друзья аспиранта восстановили мемориал. Вот так выглядел стихийный мемориал аспиранту из Габона Фото: Илья Московец © URA.RU Нацистская символика, которую нашли дома у задержанных Фото: предоставлено источником URA.RU Фото: предоставлено источником URA.RU Фото: предоставлено источником URA.RU Фото: предоставлено источником URA.RU

В Екатеринбурге задержали мужчин, которые в августе разрушили стихийный мемориал погибшему аспиранту Уральского федерального университета (УрФУ) из Габона Франсуа Нджеласси. Об этом URA.RU рассказал источник в силовых структурах. «Хулиганы, которые разрушили стихийный мемориал аспиранту УрФУ Франсуа Нджеласси, задержаны. Накануне их отправили под арест на 14 и 13 суток», — поделился собеседник агентства. Мужчинам 28 лет. Инсайдер добавил, что они имитировали приверженность к неонацистским взглядам. В квартире арестованных нашли флаги с нацистской символикой, предметы интерьера со свастикой. «После отбывания административного наказания им может грозить уголовное дело за хулиганство. Их могут лишить свободы на пять лет. В настоящее время проверка еще продолжается», — резюмировал источник URA.RU. Нджелассили убили у «Бургер кинга» в центре Екатеринбурга в конце августа. Главным подозреваемым стал Данил Фомин. Он арестован до 17 января 2024 года. ЧП произошло на глазах у инспекторов ДПС. Против них завели дело. Стихийный мемориал возводили на Малышева, 44. Вечером 22 августа его разрушили неизвестные мужчины. После этого друзья аспиранта восстановили мемориал.