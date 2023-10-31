Близкий к погибшему в Екатеринбурге майору подтвердил его игровую зависимость

Вокруг смерти майора Рудольфа Габтрахманова крутится несколько версий Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета В Екатеринбурге нашли мертвыми двух пенсионеров

Близкий к скончавшемуся в Екатеринбурге майору полиции Рудольфу Габтрахманову сообщил, что силовик был зависимым от игр в казино. При этом о крупном долге участкового ему ничего неизвестно.

«У Рудольфа была зависимость от казино. Но про его большие долги я ничего не знаю», — рассказал URA.RU близкий к окружению майора, пожелавший остаться анонимным. Ранее одна из родственниц опровергла информацию, что майор полиции имел игровую зависимость.

По словам другого собеседника агентства, семья решила похоронить Рудольфа Габтрахманова в поселке Гайны (Ачитский район). «На кладбище уже даже место подобрали. Родным пообещали помочь. Сказали, что „Газель“ выделят, чтобы довезти тело из Екатеринбурга в Гайны», — пояснил инсайдер. Примерная дата похорон пока неизвестна.

Никакого распоряжения насчет похорон Габтрахманова полицейским из Ачитского района не поступало, рассказал источник в силовых структурах из этого района. «Возможно, ближе к дате [похорон] руководству придут какие-нибудь указания. Но, думаю, что заниматься этим будут сотрудники из Екатеринбурга, поскольку в Ачитском районе Рудольф не служил», — считает собеседник URA.RU.

Тело Габтрахманова нашли 28 октября на лестничной площадке в доме на Базовом переулке. Незадолго до смерти силовик работал на Новгородцевой, где обнаружили трупы двух пенсионеров. По одной из версий, майор мог быть причастен к убийству и краже нескольких миллионов рублей у пожилых людей. При этом вокруг смерти Габтрахманова также крутится несколько версий: либо его убили, либо он совершил суицид.

Майора нашли с тремя пулевыми ранениями. Опрошенные корреспондентом URA.RU источники в силовых структурах и экстренных службах слабо верят в версию с суицидом. Хотя и не отрицают такого исхода. Пресс-служба СК по Свердловской области официально не комментирует смерть мужчины.