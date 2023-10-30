30 октября 2023

Тюменские врачи объяснили, кому опасно купаться в горячих источниках

Болезни сердца являются противопоказаниями при посещении горячих источников
© Служба новостей «URA.RU»
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Купание в источниках имеет ряд серьезных противопоказаний Фото:

Посещение термальных источников не рекомендуется людям, имеющим заболевания сердечно-сосудистой системы, эпилепсию и другие болезни. Об этом URA.RU сообщила Анастасия Гук, заведующий отделением профилактики городской поликлиники №8.

«Не рекомендуется посещать термальные источники пациентам, имеющим заболевания сердечно-сосудистой системы — это гипертоническая болезнь III стадии, атеросклеротические окклюзии, ишемическая болезнь сердца с нестабильным течением, стенокардия, сложные нарушения ритма сердца, хроническая аневризма сердца, неспецифический аортоартериит, рецидивирующий тромбофлебит. Также посещения исключаются для пациентов с эпилепсией, хронической почечной недостаточностью, злокачественными новообразованиями, заболевания крови в остром периоде, инфекционными заболеваниями и глаукомой», — рассказала Анастасия Гук.

Резкий перепад температуры может стать причиной плохого самочувствия и даже потери сознания. Поэтому врачи рекомендуют и беременным женщинам воздержаться от купания в горячей воде.

Для людей, не входящих в группу риска, купание в минеральной воде окажет благоприятное воздействие на кожные покровы, суставы и иммунитет. Также, по мнению медиков, посещение горячих источников будет полезно для пациентов с расстройствами желудочно-кишечного тракта.

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Посещение термальных источников не рекомендуется людям, имеющим заболевания сердечно-сосудистой системы, эпилепсию и другие болезни. Об этом URA.RU сообщила Анастасия Гук, заведующий отделением профилактики городской поликлиники №8. «Не рекомендуется посещать термальные источники пациентам, имеющим заболевания сердечно-сосудистой системы — это гипертоническая болезнь III стадии, атеросклеротические окклюзии, ишемическая болезнь сердца с нестабильным течением, стенокардия, сложные нарушения ритма сердца, хроническая аневризма сердца, неспецифический аортоартериит, рецидивирующий тромбофлебит. Также посещения исключаются для пациентов с эпилепсией, хронической почечной недостаточностью, злокачественными новообразованиями, заболевания крови в остром периоде, инфекционными заболеваниями и глаукомой», — рассказала Анастасия Гук. Резкий перепад температуры может стать причиной плохого самочувствия и даже потери сознания. Поэтому врачи рекомендуют и беременным женщинам воздержаться от купания в горячей воде. Для людей, не входящих в группу риска, купание в минеральной воде окажет благоприятное воздействие на кожные покровы, суставы и иммунитет. Также, по мнению медиков, посещение горячих источников будет полезно для пациентов с расстройствами желудочно-кишечного тракта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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