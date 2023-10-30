Тюменские врачи объяснили, кому опасно купаться в горячих источниках

Болезни сердца являются противопоказаниями при посещении горячих источников

31 октября 2023 в 14:54 Размер текста - 17 +

Купание в источниках имеет ряд серьезных противопоказаний Фото: Денис Моргунов © URA.RU Посещение термальных источников не рекомендуется людям, имеющим заболевания сердечно-сосудистой системы, эпилепсию и другие болезни. Об этом URA.RU сообщила Анастасия Гук, заведующий отделением профилактики городской поликлиники №8. «Не рекомендуется посещать термальные источники пациентам, имеющим заболевания сердечно-сосудистой системы — это гипертоническая болезнь III стадии, атеросклеротические окклюзии, ишемическая болезнь сердца с нестабильным течением, стенокардия, сложные нарушения ритма сердца, хроническая аневризма сердца, неспецифический аортоартериит, рецидивирующий тромбофлебит. Также посещения исключаются для пациентов с эпилепсией, хронической почечной недостаточностью, злокачественными новообразованиями, заболевания крови в остром периоде, инфекционными заболеваниями и глаукомой», — рассказала Анастасия Гук. Резкий перепад температуры может стать причиной плохого самочувствия и даже потери сознания. Поэтому врачи рекомендуют и беременным женщинам воздержаться от купания в горячей воде. Для людей, не входящих в группу риска, купание в минеральной воде окажет благоприятное воздействие на кожные покровы, суставы и иммунитет. Также, по мнению медиков, посещение горячих источников будет полезно для пациентов с расстройствами желудочно-кишечного тракта. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Посещение термальных источников не рекомендуется людям, имеющим заболевания сердечно-сосудистой системы, эпилепсию и другие болезни. Об этом URA.RU сообщила Анастасия Гук, заведующий отделением профилактики городской поликлиники №8. «Не рекомендуется посещать термальные источники пациентам, имеющим заболевания сердечно-сосудистой системы — это гипертоническая болезнь III стадии, атеросклеротические окклюзии, ишемическая болезнь сердца с нестабильным течением, стенокардия, сложные нарушения ритма сердца, хроническая аневризма сердца, неспецифический аортоартериит, рецидивирующий тромбофлебит. Также посещения исключаются для пациентов с эпилепсией, хронической почечной недостаточностью, злокачественными новообразованиями, заболевания крови в остром периоде, инфекционными заболеваниями и глаукомой», — рассказала Анастасия Гук. Резкий перепад температуры может стать причиной плохого самочувствия и даже потери сознания. Поэтому врачи рекомендуют и беременным женщинам воздержаться от купания в горячей воде. Для людей, не входящих в группу риска, купание в минеральной воде окажет благоприятное воздействие на кожные покровы, суставы и иммунитет. Также, по мнению медиков, посещение горячих источников будет полезно для пациентов с расстройствами желудочно-кишечного тракта.