В Тюменской области резко выросла заболеваемость коронавирусом

За прошедшую неделю 47 человек госпитализировали с коронавирусом Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюменской области за неделю выявили 334 случая заболевания коронавирусом. Такие данные представлены на сайте «Стопкоронавирус.рф». Ранее за неделю с 16 по 22 октября выявили 200 заболевших.

«За неделю с 23 по 29 октября в Тюменской области госпитализировали 47 человек, 334 случая заболевания выявлено. 112 человек выздоровело за неделю. С 16 по 22 октября было выявлено 200 случаев заболевания», — указано в опубликованной статистике.

Ранее специалисты Роспотребнадзора сообщали о снижении уровня заболеваемости ОРВИ в регионе. В качестве основной профилактики заболевания называют вакцинацию.