В Тюменской области резко выросла заболеваемость коронавирусом

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За прошедшую неделю 47 человек госпитализировали с коронавирусом Фото:

В Тюменской области за неделю выявили 334 случая заболевания коронавирусом. Такие данные представлены на сайте «Стопкоронавирус.рф». Ранее за неделю с 16 по 22 октября выявили 200 заболевших.

«За неделю с 23 по 29 октября в Тюменской области госпитализировали 47 человек, 334 случая заболевания выявлено. 112 человек выздоровело за неделю. С 16 по 22 октября было выявлено 200 случаев заболевания», — указано в опубликованной статистике.

Ранее специалисты Роспотребнадзора сообщали о снижении уровня заболеваемости ОРВИ в регионе. В качестве основной профилактики заболевания называют вакцинацию.

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В Тюменской области за неделю выявили 334 случая заболевания коронавирусом. Такие данные представлены на сайте «Стопкоронавирус.рф». Ранее за неделю с 16 по 22 октября выявили 200 заболевших. «За неделю с 23 по 29 октября в Тюменской области госпитализировали 47 человек, 334 случая заболевания выявлено. 112 человек выздоровело за неделю. С 16 по 22 октября было выявлено 200 случаев заболевания», — указано в опубликованной статистике. Ранее специалисты Роспотребнадзора сообщали о снижении уровня заболеваемости ОРВИ в регионе. В качестве основной профилактики заболевания называют вакцинацию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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