В Соликамске произошел взрыв на оборонном предприятии: главное

Соликамский оборонный завод после взрыва получил повреждения

31 октября 2023 в 16:44 Размер текста - 17 +

На место ЧП выехали сотрудники МЧС Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Соликамске (Пермский край) 31 октября на местном предприятии «Урал» произошел хлопок. Некоторые жители пожаловались на громкий шум и выбитые стекла, на место ЧП выехали сотрудники МЧС. Все, что известно о ЧП на 31 октября URA.RU собрало в одном материале. Первые сообщения о громком хлопке на заводе поступили от местных жителей. По словам очевидцев, у близлежащих домов выбило стекла

В ГУ МЧС по Пермскому краю заявили, что хлопок произошел в здании корпуса №2 на улице Энергетиков. Никто не пострадал, последствия устраняются

В краевом министерстве территориальной безопасности сообщили, что завод в результате ЧП получил повреждения

Руководство предприятия и представители МЧС собрали экстренное совещание по ситуации на заводе

Появилась информация, что есть угроза повторного взрыва

Местные жители начали публиковать кадры с места ЧП

Очевидцы рассказали о взрыве, «будто на улице рядом с домой хлопнули пакет с соком»

В Соликамске (Пермский край) 31 октября на местном предприятии «Урал» произошел хлопок. Некоторые жители пожаловались на громкий шум и выбитые стекла, на место ЧП выехали сотрудники МЧС. Все, что известно о ЧП на 31 октября URA.RU собрало в одном материале.