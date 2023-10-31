В Соликамске произошел взрыв на оборонном предприятии: главное

Соликамский оборонный завод после взрыва получил повреждения
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Учения МЧС. Пермь, мчс, пожарная охрана, спецсигнал, мигалка на авто
На место ЧП выехали сотрудники МЧС Фото:

В Соликамске (Пермский край) 31 октября на местном предприятии «Урал» произошел хлопок. Некоторые жители пожаловались на громкий шум и выбитые стекла, на место ЧП выехали сотрудники МЧС. Все, что известно о ЧП на 31 октября URA.RU собрало в одном материале.

  • Первые сообщения о громком хлопке на заводе поступили от местных жителей. По словам очевидцев, у близлежащих домов выбило стекла
  • В ГУ МЧС по Пермскому краю заявили, что хлопок произошел в здании корпуса №2 на улице Энергетиков. Никто не пострадал, последствия устраняются
  • В краевом министерстве территориальной безопасности сообщили, что завод в результате ЧП получил повреждения
  • Руководство предприятия и представители МЧС собрали экстренное совещание по ситуации на заводе
  • Появилась информация, что есть угроза повторного взрыва
  • Местные жители начали публиковать кадры с места ЧП
  • Очевидцы рассказали о взрыве, «будто на улице рядом с домой хлопнули пакет с соком»

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В Соликамске (Пермский край) 31 октября на местном предприятии «Урал» произошел хлопок. Некоторые жители пожаловались на громкий шум и выбитые стекла, на место ЧП выехали сотрудники МЧС. Все, что известно о ЧП на 31 октября URA.RU собрало в одном материале.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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