В Соликамске произошел взрыв на оборонном предприятии: главное

На место ЧП выехали сотрудники МЧС
В Соликамске (Пермский край) 31 октября на местном предприятии «Урал» произошел хлопок. Некоторые жители пожаловались на громкий шум и выбитые стекла, на место ЧП выехали сотрудники МЧС. Все, что известно о ЧП на 31 октября URA.RU собрало в одном материале.
- Первые сообщения о громком хлопке на заводе поступили от местных жителей. По словам очевидцев, у близлежащих домов выбило стекла
- В ГУ МЧС по Пермскому краю заявили, что хлопок произошел в здании корпуса №2 на улице Энергетиков. Никто не пострадал, последствия устраняются
- В краевом министерстве территориальной безопасности сообщили, что завод в результате ЧП получил повреждения
- Руководство предприятия и представители МЧС собрали экстренное совещание по ситуации на заводе
- Появилась информация, что есть угроза повторного взрыва
- Местные жители начали публиковать кадры с места ЧП
- Очевидцы рассказали о взрыве, «будто на улице рядом с домой хлопнули пакет с соком»
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