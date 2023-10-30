Жители Соликамска рассказали, что произошло во время взрыва на заводе

Взрыв на заводе «Урал» в Соликамске (Пермский край) почувствовали жители города. Сотрясались стены и окна домов, рассказали URA.RU местные жители.
«По звуковым ощущениям, будто на улице рядом с домой хлопнули пакет с соком. После этого задрожали окна, и я почувствовал вибрацию от пола и стен, но окна не выбило. Телевизор вместе со шкафом зашатался не сильно, но глазу заметно», — рассказал соликамец Николай Капелюш корреспонденту агентства.
Вибрацию также почувствовала Елена Будякова. «Услышала взрыв, а затем дом будто качался. Но двери и окна остались целые. Из жильцов тоже никто не пострадал», — отметила девушка
Несмотря на ЧП сотрудники готовятся заступить на вторую смену, сообщила мастер цеха №3 Анна Лазарь. Но о том, что происходит на самом предприятии не могут узнать даже родственники заводчан, так как сотрудникам запрещено проносить с собой сотовые телефоны на территорию завода. Об этом рассказала жена одного из сотрудников завода «Урал» Татьяна Ясир. Она не может связаться с мужем и узнать все ли с ним в порядке.
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