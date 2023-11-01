Застройщик, владеющий бизнесом в Крыму, купил землю под новостройки в Кургане

Курганская компания «Гермес», принадлежащая предпринимателю Никите Дегтяреву, займется жилой застройкой 8 микрорайона Заозерного. Застройщик приобрел у мэрии земельный участок более чем за 20 миллионов рублей. Информация об этом размещена на сайте торгов. Также бизнесмен владеет компанией «Гермес-Крым», занимающейся проектированием в Симферополе (Республика Крым).
«Право на заключение договора о комплексном развитии незастроенной территории в 8 микрорайоне Заозерного. Сведения о победителе или единственном участнике: ООО „Гермес“. Итоговая цена: 20 011 000 рублей», — говорится в документации. Площадь участка составляет 90 736 квадратных метров.
Ранее URA.RU писало, что застройщик «Атлант» заплатил 108 млн рублей мэрии Кургана, чтобы выкупить землю под новостройки. Также сообщалось, что компания вместо здания телецентра построят аналог известных московских бань. Кроме того, в планах строительство спорткомплекса и боксерской арены.
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