В Кургане в микрорайоне Северный снесут четыре аварийных жилых дома под новостройки. Земельный участок под новостройки у мэрии города выкупила компания «СЗ „Стандарт“» за 20 миллионов рублей. Об этом сообщается на сайте торгов. Корреспондент URA.RU побывал на месте будущей застройки и посмотрел, в каком состоянии находятся дома.
«Сведения о победителе, единственном участнике: ООО „Специализированный застройщик ‚Стандарт‘“. Итоговая цена: 20 012 000 рублей», — указано в документации. Площадь территории комплексной застройки составит около 9,5 тысячи квадратных метров.
В Кургане в микрорайоне Северный снесут четыре аварийных жилых дома под новостройки. Земельный участок под новостройки у мэрии города выкупила компания «СЗ „Стандарт“» за 20 миллионов рублей. Об этом сообщается на сайте торгов. Корреспондент URA.RU побывал на месте будущей застройки и посмотрел, в каком состоянии находятся дома. «Сведения о победителе, единственном участнике: ООО „Специализированный застройщик ‚Стандарт‘“. Итоговая цена: 20 012 000 рублей», — указано в документации. Площадь территории комплексной застройки составит около 9,5 тысячи квадратных метров. Ранее URA.RU писало, что компания «Стандарт» строит два жилых дома на месте бывшего здания тубдиспансера. По данным властей Кургана, в них будет 180 квартир. Больше половины из них будут выделены для переселенцев из аварийного жилья.