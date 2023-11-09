Застройщик «СЗ „Стандарт“» купил землю с аварийным жильем за 20 млн рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Комплексная застройка в Курганской области

В Кургане в микрорайоне Северный снесут четыре аварийных жилых дома под новостройки. Земельный участок под новостройки у мэрии города выкупила компания «СЗ „Стандарт“» за 20 миллионов рублей. Об этом сообщается на сайте торгов. Корреспондент URA.RU побывал на месте будущей застройки и посмотрел, в каком состоянии находятся дома.

«Сведения о победителе, единственном участнике: ООО „Специализированный застройщик ‚Стандарт‘“. Итоговая цена: 20 012 000 рублей», — указано в документации. Площадь территории комплексной застройки составит около 9,5 тысячи квадратных метров.

Ранее URA.RU писало, что компания «Стандарт» строит два жилых дома на месте бывшего здания тубдиспансера. По данным властей Кургана, в них будет 180 квартир. Больше половины из них будут выделены для переселенцев из аварийного жилья.

В Кургане застройщик выкупил у мэрии земельный участок с ветхим жильем за 20 млн рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Перед застройкой компания «СЗ „Стандарт должна будет снести четыре аварийных дома Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Дома снесут по улице Дзержинского 20, 22, 24 и 25 в микрорайоне Северный Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В некоторых домах под снос судя по новым окнам до сих пор проживают люди Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Площадь будущей комплексной застройки составляет около 9,5 тысяч квадратных метров Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На некоторых домах на окнах установлены железные решетки за рамами Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU