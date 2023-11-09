09 ноября 2023

Застройщик выкупил у мэрии Кургана землю с жилыми домами под снос. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Дома под снос по улице Дзержинского. Курган, улица дзержинского, ветхое жилье, дома под снос
Застройщик «СЗ „Стандарт“» купил землю с аварийным жильем за 20 млн рублей Фото:
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Комплексная застройка в Курганской области

В Кургане в микрорайоне Северный снесут четыре аварийных жилых дома под новостройки. Земельный участок под новостройки у мэрии города выкупила компания «СЗ „Стандарт“» за 20 миллионов рублей. Об этом сообщается на сайте торгов. Корреспондент URA.RU побывал на месте будущей застройки и посмотрел, в каком состоянии находятся дома.

«Сведения о победителе, единственном участнике: ООО „Специализированный застройщик ‚Стандарт‘“. Итоговая цена: 20 012 000 рублей», — указано в документации. Площадь территории комплексной застройки составит около 9,5 тысячи квадратных метров.

Ранее URA.RU писало, что компания «Стандарт» строит два жилых дома на месте бывшего здания тубдиспансера. По данным властей Кургана, в них будет 180 квартир. Больше половины из них будут выделены для переселенцев из аварийного жилья.

Дома под снос по улице Дзержинского. Курган
В Кургане застройщик выкупил у мэрии земельный участок с ветхим жильем за 20 млн рублей
Фото:
Дома под снос по улице Дзержинского. Курган
Перед застройкой компания «СЗ „Стандарт должна будет снести четыре аварийных дома
Фото:
Дома под снос по улице Дзержинского. Курган
Дома снесут по улице Дзержинского 20, 22, 24 и 25 в микрорайоне Северный
Фото:
Дома под снос по улице Дзержинского. Курган
В некоторых домах под снос судя по новым окнам до сих пор проживают люди
Фото:
Дома под снос по улице Дзержинского. Курган
Площадь будущей комплексной застройки составляет около 9,5 тысяч квадратных метров
Фото:
Дома под снос по улице Дзержинского. Курган
На некоторых домах на окнах установлены железные решетки за рамами
Фото:
Ветхое жилье закрыто специальной сеткой
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В Кургане в микрорайоне Северный снесут четыре аварийных жилых дома под новостройки. Земельный участок под новостройки у мэрии города выкупила компания «СЗ „Стандарт“» за 20 миллионов рублей. Об этом сообщается на сайте торгов. Корреспондент URA.RU побывал на месте будущей застройки и посмотрел, в каком состоянии находятся дома. «Сведения о победителе, единственном участнике: ООО „Специализированный застройщик ‚Стандарт‘“. Итоговая цена: 20 012 000 рублей», — указано в документации. Площадь территории комплексной застройки составит около 9,5 тысячи квадратных метров. Ранее URA.RU писало, что компания «Стандарт» строит два жилых дома на месте бывшего здания тубдиспансера. По данным властей Кургана, в них будет 180 квартир. Больше половины из них будут выделены для переселенцев из аварийного жилья.
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