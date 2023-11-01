В деле пропавших свердловских туристов появились новые подробности

Недалеко от перевала Дятлова потерялись шестеро свердловских туристов

01 ноября 2023 в 23:13 Размер текста - 17 +

Туристы, за которых переживала вся Россия, едут домой (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU В группе туристов, потерявшихся на сплаве по реке Вижай (Ивдель), было шесть человек, рассказал URA.RU глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых. Ранее сообщалось, что пропавший в 70 км от перевала Дятлова отряд состоял из пяти мужчин. Новость по теме Что стало с тремя свердловскими туристами, которые потерялись на реке Вижай Пятерых туристов из Березовского начали искать утром 31 октября. На сплав по Вижаю они отправились еще на прошлой неделе. 30 октября они должны были выйти на связь с организатором тура, но этого не случилось. По словам Горелых, группа состояла из пяти мужчин и одной девушки. Все они из Березовского. «К счастью, история закончилась благополучно. Всех туристов доставили в полицию Ивделя. Сотрудники уголовного розыска их опросили и установили подробности случившегося. [1 ноября] в 21:30 (19:30 МСК) туристы погрузили котомки в машину и уехали в Березовский. Медицинская помощь никому из них не потребовалась», — пояснил Горелых. Полковник добавил, что туристы крайне удивились, что вся Россия за них переживала. «Они не поняли, почему поднялся такой кипиш. Но тем не менее поблагодарили всех, кто за них переживал», — уточнил Горелых. По его словам, туристы, несмотря на то, что их предупреждали об опасности сплава, были готовы к трудностям. У них были спальники и недельный запас еды. «Туристы пообещали, что в следующий раз, когда поедут в Ивдель, а, по их словам, им очень понравилось, обязательно зарегистрируют группу в МЧС и купят аппараты со спутниковой связью. Поисковым мероприятиям дан окончательный отбой. Как говорится, все хорошо, что хорошо кончается», — резюмировал Горелых. Ранее сообщалось, что двое мужчин из группы прошли 30 км до ближайшего населенного пункта, нашли таксофон и созвонились с организатором тура. После этого спасатели нашли остальных членов туристического отряда. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В группе туристов, потерявшихся на сплаве по реке Вижай (Ивдель), было шесть человек, рассказал URA.RU глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых. Ранее сообщалось, что пропавший в 70 км от перевала Дятлова отряд состоял из пяти мужчин. Пятерых туристов из Березовского начали искать утром 31 октября. На сплав по Вижаю они отправились еще на прошлой неделе. 30 октября они должны были выйти на связь с организатором тура, но этого не случилось. По словам Горелых, группа состояла из пяти мужчин и одной девушки. Все они из Березовского. «К счастью, история закончилась благополучно. Всех туристов доставили в полицию Ивделя. Сотрудники уголовного розыска их опросили и установили подробности случившегося. [1 ноября] в 21:30 (19:30 МСК) туристы погрузили котомки в машину и уехали в Березовский. Медицинская помощь никому из них не потребовалась», — пояснил Горелых. Полковник добавил, что туристы крайне удивились, что вся Россия за них переживала. «Они не поняли, почему поднялся такой кипиш. Но тем не менее поблагодарили всех, кто за них переживал», — уточнил Горелых. По его словам, туристы, несмотря на то, что их предупреждали об опасности сплава, были готовы к трудностям. У них были спальники и недельный запас еды. «Туристы пообещали, что в следующий раз, когда поедут в Ивдель, а, по их словам, им очень понравилось, обязательно зарегистрируют группу в МЧС и купят аппараты со спутниковой связью. Поисковым мероприятиям дан окончательный отбой. Как говорится, все хорошо, что хорошо кончается», — резюмировал Горелых. Ранее сообщалось, что двое мужчин из группы прошли 30 км до ближайшего населенного пункта, нашли таксофон и созвонились с организатором тура. После этого спасатели нашли остальных членов туристического отряда.