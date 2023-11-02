РФ не удается эвакуировать граждан: главное о войне в Израиле к вечеру 2 ноября

Захарова: РФ не удается спасти из сектора Газа тысячу россиян

02 ноября 2023 в 22:55 Размер текста - 17 +

ЦАХАЛ сообщила об атаке на военную инфраструктуру «Хезболла» в Ливане Фото: Министерство обороны Израиля новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Вопрос об эвакуации около тысячи российских граждан пока не удается решить. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. URA.RU приводит главные новости о войне на Ближнем востоке к вечеру 2 ноября. Около тысячи россиян записались в списки на эвакуацию из сектора Газа. Сейчас российская сторона прорабатывает вопрос, но решить его не удается, заявила Захарова;

Посол России в Израиле Анатолий Викторов рассказал, что РФ готова приступить к эвакуации людей с российским паспортом из Газы, как только для них откроют границу. По его словам, власти активно работают с египетскими властями;

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Германия объявила о запрете деятельности палестинского движения ХАМАС и организации «Самидун» на своей территории, рассказала глава МВД Германии Нэнси Фезер. Она отметила, что ХАМАС является террористической организацией, которая нацелена на уничтожение государства Израиль, и подчеркнула, что в ФРГ нет места антисемитизму;

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ЦАХАЛ сообщила об атаке на военную инфраструктуру «Хезболла» в Ливане. Удары были произведены, в том числе на командные центры, склады оружия и пункты пуска ракет.

Вопрос об эвакуации около тысячи российских граждан пока не удается решить. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. URA.RU приводит главные новости о войне на Ближнем востоке к вечеру 2 ноября.