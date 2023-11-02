РФ не удается эвакуировать граждан: главное о войне в Израиле к вечеру 2 ноября

Захарова: РФ не удается спасти из сектора Газа тысячу россиян
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ЦАХАЛ сообщила об атаке на военную инфраструктуру «Хезболла» в Ливане Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Вопрос об эвакуации около тысячи российских граждан пока не удается решить. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. URA.RU приводит главные новости о войне на Ближнем востоке к вечеру 2 ноября.

  • Около тысячи россиян записались в списки на эвакуацию из сектора Газа. Сейчас российская сторона прорабатывает вопрос, но решить его не удается, заявила Захарова;
  • Посол России в Израиле Анатолий Викторов рассказал, что РФ готова приступить к эвакуации людей с российским паспортом из Газы, как только для них откроют границу. По его словам, власти активно работают с египетскими властями;
  • Пентагон будет вынужден отправить оружие для Украины в Израиль, если война на Ближнем Востоке затянется, сообщил старший советник Центра стратегических и международных исследований, бывший сотрудник Пентагона Марк Кансиан. Он отметил, потребности Иерусалима будут значительно меньше, чем у Киева;
  • Германия объявила о запрете деятельности палестинского движения ХАМАС и организации «Самидун» на своей территории, рассказала глава МВД Германии Нэнси Фезер. Она отметила, что ХАМАС является террористической организацией, которая нацелена на уничтожение государства Израиль, и подчеркнула, что в ФРГ нет места антисемитизму;
  • Бахрейн разорвал экономические отношения с Израилем. Причиной разрыва отношений указывается продолжающаяся война, военные операции и предполагаемое нарушение израильской стороной международного гуманитарного права в палестинских районах;
  • Ливанское шиитское движение «Хезболла» заявило, что нанесло удар двумя беспилотниками по израильским позициям в районе ферм Шебаа. Отмечается, что БПЛА были начинены большим количеством взрывчатых веществ;
  • Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что израильская армия (ЦАХАЛ) имеет значительные успехи на поле боя и в данный момент находится в пригороде Газы. Израиль призывает покидать территорию всем непричастным людям, так как военные продолжат свою операцию до полного уничтожения ХАМАС.
  • ЦАХАЛ сообщила об атаке на военную инфраструктуру «Хезболла» в Ливане. Удары были произведены, в том числе на командные центры, склады оружия и пункты пуска ракет.

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Вопрос об эвакуации около тысячи российских граждан пока не удается решить. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. URA.RU приводит главные новости о войне на Ближнем востоке к вечеру 2 ноября.
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