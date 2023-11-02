Германия запретила деятельность ХАМАС

02 ноября 2023 в 15:23 Размер текста - 17 +

Деятельность движения ХАМАС запрещена на территории Германии, заявила Нэнси Фезер Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Германия объявила о запрете деятельности палестинского движения ХАМАС и организации «Самидун» на своей территории. Об этом рассказала глава МВД Германии Нэнси Фезер. «Как федеральный министр я сегодня запрещаю деятельность ХАМАС и „Самидун“ на территории Германии», — заявила Фезер в эфире телеканала Welt. Она добавила, что ХАМАС является террористической организацией, которая нацелена на уничтожение государства Израиль, и подчеркнула, что в ФРГ нет места антисемитизму. Министр подчеркнула готовность бороться с ним во всех формах с помощью средств конституционного государства. Органы безопасности Германии будут использовать все законные средства для изгнания сторонников ХАМАС из страны. Министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер заявила, что все 16 земель и федеральное правительство объединились в этом вопросе. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что обеспечение безопасности Израиля является основной задачей Берлина. Он отметил, что Германия до сих пор несет ответственность перед Израилем за холокост во время Второй мировой войны, передает RT.

Германия объявила о запрете деятельности палестинского движения ХАМАС и организации «Самидун» на своей территории. Об этом рассказала глава МВД Германии Нэнси Фезер. «Как федеральный министр я сегодня запрещаю деятельность ХАМАС и „Самидун“ на территории Германии», — заявила Фезер в эфире телеканала Welt. Она добавила, что ХАМАС является террористической организацией, которая нацелена на уничтожение государства Израиль, и подчеркнула, что в ФРГ нет места антисемитизму. Министр подчеркнула готовность бороться с ним во всех формах с помощью средств конституционного государства. Органы безопасности Германии будут использовать все законные средства для изгнания сторонников ХАМАС из страны. Министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер заявила, что все 16 земель и федеральное правительство объединились в этом вопросе. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что обеспечение безопасности Израиля является основной задачей Берлина. Он отметил, что Германия до сих пор несет ответственность перед Израилем за холокост во время Второй мировой войны, передает RT.