The Times: Пентагон может отказать Украине в оружии, отдав его Израилю

02 ноября 2023 в 09:41 Размер текста - 17 +

США могут отдать предпочтение Израилю, чем Украине, если война на Ближнем Востоке затянется Фото: Spc. Geordan Tyquiengco / U.S. Department of Defense новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Пентагон будет вынужден отправить оружие для Украины в Израиль, если война на Ближнем Востоке затянется. Об этом заявил старший советник Центра стратегических и международных исследований, бывший сотрудник Пентагона Марк Кансиан. «Если война в секторе Газа продолжится в течение длительного периода, некоторые ключевые системы, возможно, придется перенаправить из Украины в Израиль. <…> Потребности Израиля будут значительно меньше, чем у Украины», — заявил Марк Кансиан, его слова приводит газета The Times . В Пентагоне растут опасения, что республиканцы будут отдавать предпочтения Израилю, чем Украине. При этом военное ведомство США уверено, что сможет финансировать два конфликта одновременно. В материале отмечается, что с начала войны Израиль выпустил по сектору Газу 10 000 боеприпасов. Из-за этого и растет спрос на новые поставки вооружения. Ранее новый спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что военную помощь для Израиля и Украины от США надо разделить. По его словам, это два разных конфликта, поэтому они должны финансироваться по отдельности. При этом президент США Джо Байден ветирует проект о военных поставках Израилю, если в них не будет Украины, передает RT.

Пентагон будет вынужден отправить оружие для Украины в Израиль, если война на Ближнем Востоке затянется. Об этом заявил старший советник Центра стратегических и международных исследований, бывший сотрудник Пентагона Марк Кансиан. «Если война в секторе Газа продолжится в течение длительного периода, некоторые ключевые системы, возможно, придется перенаправить из Украины в Израиль. <…> Потребности Израиля будут значительно меньше, чем у Украины», — заявил Марк Кансиан, его слова приводит газета The Times. В Пентагоне растут опасения, что республиканцы будут отдавать предпочтения Израилю, чем Украине. При этом военное ведомство США уверено, что сможет финансировать два конфликта одновременно. В материале отмечается, что с начала войны Израиль выпустил по сектору Газу 10 000 боеприпасов. Из-за этого и растет спрос на новые поставки вооружения. Ранее новый спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что военную помощь для Израиля и Украины от США надо разделить. По его словам, это два разных конфликта, поэтому они должны финансироваться по отдельности. При этом президент США Джо Байден ветирует проект о военных поставках Израилю, если в них не будет Украины, передает RT.