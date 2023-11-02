The Times: Пентагон может отказать Украине в оружии, отдав его Израилю

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США могут отдать предпочтение Израилю, чем Украине, если война на Ближнем Востоке затянется Фото:
новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Пентагон будет вынужден отправить оружие для Украины в Израиль, если война на Ближнем Востоке затянется. Об этом заявил старший советник Центра стратегических и международных исследований, бывший сотрудник Пентагона Марк Кансиан.

«Если война в секторе Газа продолжится в течение длительного периода, некоторые ключевые системы, возможно, придется перенаправить из Украины в Израиль. <…> Потребности Израиля будут значительно меньше, чем у Украины», — заявил Марк Кансиан, его слова приводит газета The Times.

В Пентагоне растут опасения, что республиканцы будут отдавать предпочтения Израилю, чем Украине. При этом военное ведомство США уверено, что сможет финансировать два конфликта одновременно. В материале отмечается, что с начала войны Израиль выпустил по сектору Газу 10 000 боеприпасов. Из-за этого и растет спрос на новые поставки вооружения.

Ранее новый спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что военную помощь для Израиля и Украины от США надо разделить. По его словам, это два разных конфликта, поэтому они должны финансироваться по отдельности. При этом президент США Джо Байден ветирует проект о военных поставках Израилю, если в них не будет Украины, передает RT.

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Пентагон будет вынужден отправить оружие для Украины в Израиль, если война на Ближнем Востоке затянется. Об этом заявил старший советник Центра стратегических и международных исследований, бывший сотрудник Пентагона Марк Кансиан. «Если война в секторе Газа продолжится в течение длительного периода, некоторые ключевые системы, возможно, придется перенаправить из Украины в Израиль. <…> Потребности Израиля будут значительно меньше, чем у Украины», — заявил Марк Кансиан, его слова приводит газета The Times. В Пентагоне растут опасения, что республиканцы будут отдавать предпочтения Израилю, чем Украине. При этом военное ведомство США уверено, что сможет финансировать два конфликта одновременно. В материале отмечается, что с начала войны Израиль выпустил по сектору Газу 10 000 боеприпасов. Из-за этого и растет спрос на новые поставки вооружения. Ранее новый спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что военную помощь для Израиля и Украины от США надо разделить. По его словам, это два разных конфликта, поэтому они должны финансироваться по отдельности. При этом президент США Джо Байден ветирует проект о военных поставках Израилю, если в них не будет Украины, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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