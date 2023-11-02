Еще одна страна Ближнего Востока разорвала отношения с Израилем

Бахрейн разорвал экономические отношения с Израилем

02 ноября 2023 в 17:41 Размер текста - 17 +

Бахрейн разорвал отношения с Израилем на фоне продолжающейся военной операции ЦАХАЛа Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Бахрейн разорвал экономические отношения с Израилем. Об этом рассказали в парламенте королевства. «Королевство Бахрейн приняло решение вернуть в страну посла Бахрейна из Израиля. Экономические отношения с Израилем также прекращены», — передает сообщение парламента The National. Там добавили, что Израиль, в свою очередь, также отозвал своего посла из Бахрейна. Эти действия являются подтверждением принципиальной позиции Бахрейна в поддержку палестинского народа и их законных прав. Причиной разрыва отношений указывается продолжающаяся война, военные операции и предполагаемое нарушение Израилем международного гуманитарного права в палестинских районах, заключили в парламенте Бахрейна. Армия ЦАХАЛ в ближайшее время не будет проводить полномасштабную наземную операцию в секторе Газа. Вместо этого планируются ограниченные по масштабу операции, сосредоточенные на уничтожении боевиков ХАМАС, путем использования определенных слабых мест и лазеек. Это решение, вероятно, было принято на основе указаний высших военных чиновников США.

Бахрейн разорвал экономические отношения с Израилем. Об этом рассказали в парламенте королевства. «Королевство Бахрейн приняло решение вернуть в страну посла Бахрейна из Израиля. Экономические отношения с Израилем также прекращены», — передает сообщение парламента The National. Там добавили, что Израиль, в свою очередь, также отозвал своего посла из Бахрейна. Эти действия являются подтверждением принципиальной позиции Бахрейна в поддержку палестинского народа и их законных прав. Причиной разрыва отношений указывается продолжающаяся война, военные операции и предполагаемое нарушение Израилем международного гуманитарного права в палестинских районах, заключили в парламенте Бахрейна. Армия ЦАХАЛ в ближайшее время не будет проводить полномасштабную наземную операцию в секторе Газа. Вместо этого планируются ограниченные по масштабу операции, сосредоточенные на уничтожении боевиков ХАМАС, путем использования определенных слабых мест и лазеек. Это решение, вероятно, было принято на основе указаний высших военных чиновников США.