Еще одна страна Ближнего Востока разорвала отношения с Израилем

Бахрейн разорвал экономические отношения с Израилем
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Бахрейн разорвал отношения с Израилем на фоне продолжающейся военной операции ЦАХАЛа Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Бахрейн разорвал экономические отношения с Израилем. Об этом рассказали в парламенте королевства.

«Королевство Бахрейн приняло решение вернуть в страну посла Бахрейна из Израиля. Экономические отношения с Израилем также прекращены», — передает сообщение парламента The National. Там добавили, что Израиль, в свою очередь, также отозвал своего посла из Бахрейна.

Эти действия являются подтверждением принципиальной позиции Бахрейна в поддержку палестинского народа и их законных прав. Причиной разрыва отношений указывается продолжающаяся война, военные операции и предполагаемое нарушение Израилем международного гуманитарного права в палестинских районах, заключили в парламенте Бахрейна.

Армия ЦАХАЛ в ближайшее время не будет проводить полномасштабную наземную операцию в секторе Газа. Вместо этого планируются ограниченные по масштабу операции, сосредоточенные на уничтожении боевиков ХАМАС, путем использования определенных слабых мест и лазеек. Это решение, вероятно, было принято на основе указаний высших военных чиновников США.

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Бахрейн разорвал экономические отношения с Израилем. Об этом рассказали в парламенте королевства. «Королевство Бахрейн приняло решение вернуть в страну посла Бахрейна из Израиля. Экономические отношения с Израилем также прекращены», — передает сообщение парламента The National. Там добавили, что Израиль, в свою очередь, также отозвал своего посла из Бахрейна. Эти действия являются подтверждением принципиальной позиции Бахрейна в поддержку палестинского народа и их законных прав. Причиной разрыва отношений указывается продолжающаяся война, военные операции и предполагаемое нарушение Израилем международного гуманитарного права в палестинских районах, заключили в парламенте Бахрейна. Армия ЦАХАЛ в ближайшее время не будет проводить полномасштабную наземную операцию в секторе Газа. Вместо этого планируются ограниченные по масштабу операции, сосредоточенные на уничтожении боевиков ХАМАС, путем использования определенных слабых мест и лазеек. Это решение, вероятно, было принято на основе указаний высших военных чиновников США.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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