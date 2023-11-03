Курганский застройщик пожаловался на бумажную волокиту

Подрядчик поделился трудностями с получением оплаты за построенные дома и неактивностью погорельцев в оформлении документов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Весенние пожары в Курганской области 2023

Процедура оформления документов для получения оплаты за построенные дома для жертв весенних пожаров в Кургане заставляет подрядчика терпеть убытки и не дает получить оставшуюся часть оплаты за дома. Этим с URA.RU поделился представитель подрядной организации ООО «Аспект» Андрей Шалимов.

«У нас было 10 домов подписано, а оплата поступила только за четыре от Курганской ипотечно-жилищной корпорации (КИЖК), и два по соцзащите, потому что остальные не идут подписывать документы. Дом построили, он висит на минусе, потому что житель не может подписать, отнести акты в КИЖК, соцзащиту, чтобы нам заплатили оставшиеся деньги. Из-за этой волокиты получаются простои по стройке», — делится Шалимов. С его слов, некоторые жители, пострадавшие в весенних пожарах не проявляют инициативы по подписанию документов, даже получив ключи от дома и при полном выполнении работ подрядчиком.

URA.RU направило запрос для уточнения информации по теме в департамент информационной политики Курганской области. Ответ на него ожидается. Связаться с КИЖК оперативно не удалось. На телефонный звонок корреспондента, по номеру указанному на сайте корпорации никто не ответил.

Ранее URA.RU писало, что курганский подрядчик взял кредит на сумму 10 млн рублей, чтобы достроить дома для погорельцев. Представитель компании сообщал, что «Аспект» успеет выполнить строительные работы до 15 ноября. Также Шалимов уже отмечал, что для подписания еще одной части домов, необходимо, чтобы заказчики подъехали и подписали документы. Во время весенних пожаров в Курганской области погибли более 20 человек, а также сгорели более 5000 домов и строений.