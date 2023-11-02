02 ноября 2023

Жители села в ЯНАО пожаловались на халатность администрации

© Служба новостей «URA.RU»
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Белый Яр. Курган, деревня, село, улица, белый яр
Жители Кутопьюгана обеспокоены работами по муниципальным контрактам Фото:

Жительница поселка Кутопьюган Надымского района ЯНАО подозревает, что при выполнении работ по муниципальным контрактам подрядчики и администрация допустили многочисленные нарушения. Об этом она сообщила URA.RU на условиях анонимности.

«Жители села обеспокоены, что администрация формально подходит к приемке выполненных работ. При работах по благоустройству кладбища подрядчики просто переставили забор от строящего пожарного депо, глава работы принял. При ремонте дорог рабочие использовали песок с речного берега, вместо материалов из специального карьера. О нарушениях мы сообщили в природоохранную прокуратуру и подали жалобу в окружную комиссию по противодействию коррупции», — рассказала корреспонденту агентства собеседница.

На платформе единой системы закупок размещена закупка на ремонт кладбища, стоимостью 2,5 миллиона рублей. Контракт должно выполнять ООО «Север».

В пресс-службе Надымского района корреспонденту пояснили, что летом в Кутопьюгане проводился текущий ремонт дорог, в рамках которого были предусмотрены работы по выравниванию профиля щебнем. Материалы завозились подрядчиком по воде, выгружались на берегу (в том числе — песок) для работ на другом объекте. При этом песок с берега реки не использовался. Реконструкция дорог в селе этим летом не проводилась.

В пресс-службе окружной прокуратуры подтвердили, что в природоохранную прокуратуру поступила жалоба на нарушения законодательства. Оно не было зарегистрировано как обращение, так как заявитель предпочел сохранить анонимность.

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Жительница поселка Кутопьюган Надымского района ЯНАО подозревает, что при выполнении работ по муниципальным контрактам подрядчики и администрация допустили многочисленные нарушения. Об этом она сообщила URA.RU на условиях анонимности. «Жители села обеспокоены, что администрация формально подходит к приемке выполненных работ. При работах по благоустройству кладбища подрядчики просто переставили забор от строящего пожарного депо, глава работы принял. При ремонте дорог рабочие использовали песок с речного берега, вместо материалов из специального карьера. О нарушениях мы сообщили в природоохранную прокуратуру и подали жалобу в окружную комиссию по противодействию коррупции», — рассказала корреспонденту агентства собеседница. На платформе единой системы закупок размещена закупка на ремонт кладбища, стоимостью 2,5 миллиона рублей. Контракт должно выполнять ООО «Север». В пресс-службе Надымского района корреспонденту пояснили, что летом в Кутопьюгане проводился текущий ремонт дорог, в рамках которого были предусмотрены работы по выравниванию профиля щебнем. Материалы завозились подрядчиком по воде, выгружались на берегу (в том числе — песок) для работ на другом объекте. При этом песок с берега реки не использовался. Реконструкция дорог в селе этим летом не проводилась. В пресс-службе окружной прокуратуры подтвердили, что в природоохранную прокуратуру поступила жалоба на нарушения законодательства. Оно не было зарегистрировано как обращение, так как заявитель предпочел сохранить анонимность.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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