В Курганской области восемь лет нарушают жилищные права сироты

В Далматовском округе Курганской области восемь лет нарушают жилищные права сироты. В связи с этим глава Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал доклад об установленных обстоятельствах и проделанной работе по разрешению проблемы, сообщается в telegram-канале ведомства.
«Поступило обращение о несогласии с ходом установления обстоятельств нарушения жилищных прав сироты. Несмотря на то, что судебное решение вступило в законную силу в 2015 году, до настоящего времени права обратившегося не реализованы. В СУ СК по Курганской области расследуется уголовное дело, по которому сирота признан потерпевшим», — сообщается в канале.
Председатель СК Александр Бастрыкин потребовал у руководителя СУ СКР России по Курганской области Богдана Францишко доклад об установленных обстоятельствах. После завершения расследования Францишко должен доложить о его результатах и о проделанной работе по разрешению проблемы сироты.
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