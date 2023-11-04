04 ноября 2023
03 ноября 2023

В центре Кургана столкнулись «Газель» и ВАЗ

© Служба новостей «URA.RU»
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На место аварии выезжали сотрудники полиции, МЧС и медики Фото:

На одном из центральных перекрестов в Кургане произошло ДТП с участием автомобилей ВАЗ-2111 и «Газели». По данным городского отдела ГИБДД, авария произошла 5 ноября в 18:05.

«61-летний водитель, управляющий „Газелью“, ехал со стороны улицы Пичугина по Куйбышева. В районе дома №105 он поворачивал налево на Пролетарскую. При этом водитель не уступил дорогу ВАЗ-2111, который двигался со стороны улицы Савельева в прямом направлении. За рулем легковой машины находился 31-летний мужчина. Произошло столкновение двух автомобилей», — передает портал «Область 45» со ссылкой на сообщение полиции.

В ведомстве уточнили, что один из водителей получил телесные повреждения. Но от госпитализации мужчина отказался.

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На одном из центральных перекрестов в Кургане произошло ДТП с участием автомобилей ВАЗ-2111 и «Газели». По данным городского отдела ГИБДД, авария произошла 5 ноября в 18:05. «61-летний водитель, управляющий „Газелью“, ехал со стороны улицы Пичугина по Куйбышева. В районе дома №105 он поворачивал налево на Пролетарскую. При этом водитель не уступил дорогу ВАЗ-2111, который двигался со стороны улицы Савельева в прямом направлении. За рулем легковой машины находился 31-летний мужчина. Произошло столкновение двух автомобилей», — передает портал «Область 45» со ссылкой на сообщение полиции. В ведомстве уточнили, что один из водителей получил телесные повреждения. Но от госпитализации мужчина отказался.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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