В центре Кургана столкнулись «Газель» и ВАЗ 05 ноября 2023 в 22:42 Размер текста - 17 + На место аварии выезжали сотрудники полиции, МЧС и медики Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На одном из центральных перекрестов в Кургане произошло ДТП с участием автомобилей ВАЗ-2111 и «Газели». По данным городского отдела ГИБДД, авария произошла 5 ноября в 18:05. «61-летний водитель, управляющий „Газелью“, ехал со стороны улицы Пичугина по Куйбышева. В районе дома №105 он поворачивал налево на Пролетарскую. При этом водитель не уступил дорогу ВАЗ-2111, который двигался со стороны улицы Савельева в прямом направлении. За рулем легковой машины находился 31-летний мужчина. Произошло столкновение двух автомобилей», — передает портал «Область 45» со ссылкой на сообщение полиции. В ведомстве уточнили, что один из водителей получил телесные повреждения. Но от госпитализации мужчина отказался. На одном из центральных перекрестов в Кургане произошло ДТП с участием автомобилей ВАЗ-2111 и «Газели». По данным городского отдела ГИБДД, авария произошла 5 ноября в 18:05. «61-летний водитель, управляющий „Газелью“, ехал со стороны улицы Пичугина по Куйбышева. В районе дома №105 он поворачивал налево на Пролетарскую. При этом водитель не уступил дорогу ВАЗ-2111, который двигался со стороны улицы Савельева в прямом направлении. За рулем легковой машины находился 31-летний мужчина. Произошло столкновение двух автомобилей», — передает портал «Область 45» со ссылкой на сообщение полиции. В ведомстве уточнили, что один из водителей получил телесные повреждения. Но от госпитализации мужчина отказался. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям