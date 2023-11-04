В центре Кургана столкнулись «Газель» и ВАЗ

На одном из центральных перекрестов в Кургане произошло ДТП с участием автомобилей ВАЗ-2111 и «Газели». По данным городского отдела ГИБДД, авария произошла 5 ноября в 18:05.
«61-летний водитель, управляющий „Газелью“, ехал со стороны улицы Пичугина по Куйбышева. В районе дома №105 он поворачивал налево на Пролетарскую. При этом водитель не уступил дорогу ВАЗ-2111, который двигался со стороны улицы Савельева в прямом направлении. За рулем легковой машины находился 31-летний мужчина. Произошло столкновение двух автомобилей», — передает портал «Область 45» со ссылкой на сообщение полиции.
В ведомстве уточнили, что один из водителей получил телесные повреждения. Но от госпитализации мужчина отказался.
Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.