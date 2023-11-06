06 ноября 2023
05 ноября 2023

В тюменской маршрутке нашли мужчину, потерявшего память. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Профилактическое мероприятие «Автобус» Дорожные полицейские проверяют соответствие технического состояния. Курган, сугроб, дедушка, пазик, автобус, сугроб на дороге, пожилой мужчина, маршрутка, паз, старый человек, мужчина с тросточкой
Мужчину обнаружили в транспорте (архивное фото) Фото:

В Тюмени в маршрутном такси был обнаружен пожилой мужчина, который не ориентируется в пространстве. Об этом сообщает поисковый отряд «ТюменьРегионСпас».

«Помогите найти родственников! Александр Петрович Коромщиков, 60 лет. 4 ноября был обнаружен в маршрутном такси №41. Не ориентируется в пространстве», — сообщает «ТюменьРегионСпас».

Мужчина одет в темно-синюю куртку, черные с белыми полосками спортивные штаны, черные зимние сапоги и кепку. Его рост 160 см, волосы седые, цвет глаз голубой.

Всех, кому известны данные о родных мужчины, просят обращаться к поисковикам, по телефону 8-982-922-78-84. Также можно позвонить в полицию.

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В Тюмени в маршрутном такси был обнаружен пожилой мужчина, который не ориентируется в пространстве. Об этом сообщает поисковый отряд «ТюменьРегионСпас». «Помогите найти родственников! Александр Петрович Коромщиков, 60 лет. 4 ноября был обнаружен в маршрутном такси №41. Не ориентируется в пространстве», — сообщает «ТюменьРегионСпас». Мужчина одет в темно-синюю куртку, черные с белыми полосками спортивные штаны, черные зимние сапоги и кепку. Его рост 160 см, волосы седые, цвет глаз голубой. Всех, кому известны данные о родных мужчины, просят обращаться к поисковикам, по телефону 8-982-922-78-84. Также можно позвонить в полицию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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