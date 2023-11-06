В тюменской маршрутке нашли мужчину, потерявшего память. Фото

07 ноября 2023 в 11:11 Размер текста - 17 +

Мужчину обнаружили в транспорте (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Тюмени в маршрутном такси был обнаружен пожилой мужчина, который не ориентируется в пространстве. Об этом сообщает поисковый отряд «ТюменьРегионСпас». «Помогите найти родственников! Александр Петрович Коромщиков, 60 лет. 4 ноября был обнаружен в маршрутном такси №41. Не ориентируется в пространстве», — сообщает «ТюменьРегионСпас». Мужчина одет в темно-синюю куртку, черные с белыми полосками спортивные штаны, черные зимние сапоги и кепку. Его рост 160 см, волосы седые, цвет глаз голубой. Всех, кому известны данные о родных мужчины, просят обращаться к поисковикам, по телефону 8-982-922-78-84. Также можно позвонить в полицию. Ориентировка: vk.com/tmn_reg_spas

В Тюмени в маршрутном такси был обнаружен пожилой мужчина, который не ориентируется в пространстве. Об этом сообщает поисковый отряд «ТюменьРегионСпас». «Помогите найти родственников! Александр Петрович Коромщиков, 60 лет. 4 ноября был обнаружен в маршрутном такси №41. Не ориентируется в пространстве», — сообщает «ТюменьРегионСпас». Мужчина одет в темно-синюю куртку, черные с белыми полосками спортивные штаны, черные зимние сапоги и кепку. Его рост 160 см, волосы седые, цвет глаз голубой. Всех, кому известны данные о родных мужчины, просят обращаться к поисковикам, по телефону 8-982-922-78-84. Также можно позвонить в полицию.