Уволенной со скандалом жене директора тюменского театра нашли новую работу

Наталья Явныч станет художественным руководителем по направлению «Театральная деятельность» Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Наталье Явныч, режиссеру и жене директора тюменского театра кукол, нашли новую работу. Теперь женщина будет занимать должность художественного руководителя в Тюменском концертно-театральном объединении. Информацию об этом сообщили в пресс-службе ТКТО.

«В ГАУК ТО „Тюменское концертно-театральное объединение“ появился новый специалист — художественный руководитель по направлению „Театральная деятельность“. Им стала Наталья Явныч, ранее на протяжении долгого времени занимавшая должность режиссера-постановщика Тюменского театра кукол», — сообщили в ведомстве.

Наталья Явныч ранее занимала должность режиссера-постановщика Тюменского театра кукол. После коррупционного скандала, в котором был замешан ее супруг, директор театра Романа Явныч, Наталья покинула свой пост. По мнению работников театра, руководитель чаще отдавал предпочтение при выборе постановщика спектаклей свою жену, в результате чего возник конфликт интересов.