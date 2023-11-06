06 ноября 2023
05 ноября 2023

Уволенной со скандалом жене директора тюменского театра нашли новую работу

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города, осень. Тюмень, драмтеатр, театр, тюменский драматический театр, драм театр, тбдт
Наталья Явныч станет художественным руководителем по направлению «Театральная деятельность» Фото:

Наталье Явныч, режиссеру и жене директора тюменского театра кукол, нашли новую работу. Теперь женщина будет занимать должность художественного руководителя в Тюменском концертно-театральном объединении. Информацию об этом сообщили в пресс-службе ТКТО.

«В ГАУК ТО „Тюменское концертно-театральное объединение“ появился новый специалист — художественный руководитель по направлению „Театральная деятельность“. Им стала Наталья Явныч, ранее на протяжении долгого времени занимавшая должность режиссера-постановщика Тюменского театра кукол», — сообщили в ведомстве.

Наталья Явныч ранее занимала должность режиссера-постановщика Тюменского театра кукол. После коррупционного скандала, в котором был замешан ее супруг, директор театра Романа Явныч, Наталья покинула свой пост. По мнению работников театра, руководитель чаще отдавал предпочтение при выборе постановщика спектаклей свою жену, в результате чего возник конфликт интересов.

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Наталье Явныч, режиссеру и жене директора тюменского театра кукол, нашли новую работу. Теперь женщина будет занимать должность художественного руководителя в Тюменском концертно-театральном объединении. Информацию об этом сообщили в пресс-службе ТКТО. «В ГАУК ТО „Тюменское концертно-театральное объединение“ появился новый специалист — художественный руководитель по направлению „Театральная деятельность“. Им стала Наталья Явныч, ранее на протяжении долгого времени занимавшая должность режиссера-постановщика Тюменского театра кукол», — сообщили в ведомстве. Наталья Явныч ранее занимала должность режиссера-постановщика Тюменского театра кукол. После коррупционного скандала, в котором был замешан ее супруг, директор театра Романа Явныч, Наталья покинула свой пост. По мнению работников театра, руководитель чаще отдавал предпочтение при выборе постановщика спектаклей свою жену, в результате чего возник конфликт интересов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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