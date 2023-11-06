В Тюмени смягчат запрет на использование беспилотников

У тюменцев может появиться возможность запускать дроны для съемки, при соблюдении ряда условий Фото: URA.RU © URA.RU

Власти Тюменской области подготовили поправки в законопроект, который запрещает использование беспилотников. Соответствующее постановление разработано департаментом гражданской защиты. В документе уточняются условия, при которых можно запускать дроны.

«Разрешить использование беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной массой до 30 кг, осуществляемых в пределах прямой видимости в светлое время суток: на высотах менее 150 метров вне диспетчерских зон и районов аэродромов, запретных зон, зон ограничения полетов, специальных зон, над местами проведения охранных мероприятий, публичных мероприятий и официальных спортивных соревнований», — говорится в проекте документа. Сейчас он находится в процессе обсуждения.

Также планируется разрешить использовать дроны, если они не будут подниматься выше 100 метров и не будут летать ближе двух километров от вокзалов и остановок, объектов ТЭК (заправок, хранилищ топлива) и жилищно-коммунального хозяйства. Власти также должны будут определить зоны, в которых беспилотникам разрешат летать, если у граждан есть потребность в запуске такой техники.

Как ранее писало URA.RU, запрет на использование дронов был введен в регионе 29 сентября. Сейчас он действует на всю технику, если она не используется в сферах АПК, геодезических работах, обследовании нефтегазопроводов и при выполнении других промышленных задач.