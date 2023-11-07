Как убийство помощника Залужного отразится на выборах на Украине

Экс-депутат Харькова Кеворкян: Зеленский подтолкнул Залужного к оппозиции

08 ноября 2023 в 05:05 Размер текста - 17 +

Залужный может стать лицом оппозиции, сказал Константин Кеворкян Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Помощник Залужного погиб от разрыва гранаты Смерть Геннадия Частякова, помощника главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного, ускорит процесс смены власти в стране, усилит политические амбиции главкома и может сделать его лицом оппозиции. Об этом заявил в беседе с URA.RU политический и общественный деятель Украины, экс-депутат Харьковского горсовета, руководитель telegram-канала «Украина.ру» Константин Кеворкян. Помощник главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного погиб в результате взрыва у себя дома. Причиной стал подарок, который по версии следствия, ему передал старший помощник заместителя главкома ВСУ Александр Тимченко. После этого начали появляться сообщения об увольнении главкома ВСУ Валерия Залужного, которые позднее опровергли. Зеленский подал сигнал Залужному Новость по теме Офис Зеленского: Залужный вызвал панику у Запада, дав интервью The Economist «Серьезнейшие разногласия между президентом Украины Владимиром Зеленским и господином Залужным, в частности, по тактике, стратегии ведения боевых действий, не являются секретом, как и то, что полномочия главкома ВСУ довольно интенсивно сужаются. Его люди потихоньку вытесняются из вооруженных сил. Офис президента Зеленского рассматривает Залужного как весьма опасного политического конкурента. Сам факт гибели приближенного военного господин Залужный может истолковать как сигнал именно в свой адрес. Не так уж важно, какая версия будет правдивой, важно, как ее истолкует Залужный», — сказал Константин Кеворкян. Какие действия может предпринять Залужный У нынешнего главкома ВСУ есть несколько вариантов развития политической карьеры, отметил бывший депутат. «Мы можем увидеть целую серию шагов господина Залужного, которые приведут его в лагерь действующих, либо формирующихся на Украине оппозиционных сил. Их знаменем он вполне может стать. Это партия Виталия Кличко, Петра Порошенко или Юлии Тимошенко. Это могут быть силы, которые сейчас возникают вокруг [экс-советника главы офиса президента Украины Алексея] Арестовича* (включен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов), который заявил о своих политических амбициях, и, судя по некоторым сведениям, уже прошел кастинг в США», — объяснил политический деятель. Если он решит, что это обращено непосредственно против него, то его действия могут быть весьма решительными, отметил эксперт. «Здесь вполне можно рассмотреть вариант вооруженного переворота и свержения Зеленского, особенно после зимы, популярность которого будет стремиться к нулю. Здесь возникает, собственно говоря, перспективная фигура Залужного», — сказал Кеворкян. Однако главком может столкнуться с непринятием США. «Вооруженное свержение господина Зеленского не может произойти без ведома Соединенных Штатов. Это значит, что старые фигуры будут сброшены с доски. Дальше возникает вопрос, захочет ли американское правительство в преддверии своих выборов поддерживать новую хунту или решит выйти из игры», — добавил общественный деятель. Защитит ли США Зеленского Новость по теме Как пройдут выборы президента Украины в 2024 году после решения Зеленского Владимир Зеленский пытается заработать себе иммунитет Вашингтона, считает военный эксперт, кандидат политических наук, капитан первого ранга запаса Сергей Горбачев. «Если Зеленский сможет выполнить задачу, то получит хороший бонус от США. Его могли убрать раньше, значит пока нынешний лидер Украины устраивает Вашингтон. Если Зеленского не будут менять, значит это свидетельствует о том, что ему дается карт-бланш. Это подразумевает финансы и поставки вооружений», — заключил Горбачев. Активность ВСУ в зоне спецоперации значительно снизилась и это связано с предстоящими выборами, считает кандидат политических наук. «Перспективы Зеленского туманны. Его рейтинг падает. Чтобы обеспечить себе политическое, да и физическое долголетие он должен обеспечить ситуацию без особых потрясений. Для штатов, где выборы тоже в 2024 году, важна стабильность и поэтому активность на фронте будет меняться. Чем ближе к выборам, тем выгоднее Западу показать или успехи, или стабильность. Не волновать избирателя», — сообщил военный эксперт. Главная интрига между Залужным и Зеленским Важную роль в развитии конфликта Залужного и Зеленского сыграет старший помощник заместителя главкома ВСУ Александр Тимченко, обратил внимание исполнительный директор «Союза добровольцев Донбасса», первый министр государственной безопасности ДНР (2014—2015 год), Герой ДНР, полковник запаса Андрей Пинчук. «Есть задержанный, с которым сейчас интенсивно работают. Это тот самый человек, который, собственно, и вручил подарок. Поэтому в ближайшее время мы можем ждать развития нескольких ситуаций. Сейчас ключевая интрига — это то, что будет с задержанным. Покинет ли он спешно этот мир или начнет давать громкие показания», — сказал Андрей Пинчук. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Смерть Геннадия Частякова, помощника главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного, ускорит процесс смены власти в стране, усилит политические амбиции главкома и может сделать его лицом оппозиции. Об этом заявил в беседе с URA.RU политический и общественный деятель Украины, экс-депутат Харьковского горсовета, руководитель telegram-канала «Украина.ру» Константин Кеворкян. Помощник главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного погиб в результате взрыва у себя дома. Причиной стал подарок, который по версии следствия, ему передал старший помощник заместителя главкома ВСУ Александр Тимченко. После этого начали появляться сообщения об увольнении главкома ВСУ Валерия Залужного, которые позднее опровергли. Зеленский подал сигнал Залужному «Серьезнейшие разногласия между президентом Украины Владимиром Зеленским и господином Залужным, в частности, по тактике, стратегии ведения боевых действий, не являются секретом, как и то, что полномочия главкома ВСУ довольно интенсивно сужаются. Его люди потихоньку вытесняются из вооруженных сил. Офис президента Зеленского рассматривает Залужного как весьма опасного политического конкурента. Сам факт гибели приближенного военного господин Залужный может истолковать как сигнал именно в свой адрес. Не так уж важно, какая версия будет правдивой, важно, как ее истолкует Залужный», — сказал Константин Кеворкян. Какие действия может предпринять Залужный У нынешнего главкома ВСУ есть несколько вариантов развития политической карьеры, отметил бывший депутат. «Мы можем увидеть целую серию шагов господина Залужного, которые приведут его в лагерь действующих, либо формирующихся на Украине оппозиционных сил. Их знаменем он вполне может стать. Это партия Виталия Кличко, Петра Порошенко или Юлии Тимошенко. Это могут быть силы, которые сейчас возникают вокруг [экс-советника главы офиса президента Украины Алексея] Арестовича* (включен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов), который заявил о своих политических амбициях, и, судя по некоторым сведениям, уже прошел кастинг в США», — объяснил политический деятель. Однако главком может столкнуться с непринятием США. «Вооруженное свержение господина Зеленского не может произойти без ведома Соединенных Штатов. Это значит, что старые фигуры будут сброшены с доски. Дальше возникает вопрос, захочет ли американское правительство в преддверии своих выборов поддерживать новую хунту или решит выйти из игры», — добавил общественный деятель. Защитит ли США Зеленского Владимир Зеленский пытается заработать себе иммунитет Вашингтона, считает военный эксперт, кандидат политических наук, капитан первого ранга запаса Сергей Горбачев. «Если Зеленский сможет выполнить задачу, то получит хороший бонус от США. Его могли убрать раньше, значит пока нынешний лидер Украины устраивает Вашингтон. Если Зеленского не будут менять, значит это свидетельствует о том, что ему дается карт-бланш. Это подразумевает финансы и поставки вооружений», — заключил Горбачев. Активность ВСУ в зоне спецоперации значительно снизилась и это связано с предстоящими выборами, считает кандидат политических наук. «Перспективы Зеленского туманны. Его рейтинг падает. Чтобы обеспечить себе политическое, да и физическое долголетие он должен обеспечить ситуацию без особых потрясений. Для штатов, где выборы тоже в 2024 году, важна стабильность и поэтому активность на фронте будет меняться. Чем ближе к выборам, тем выгоднее Западу показать или успехи, или стабильность. Не волновать избирателя», — сообщил военный эксперт. Главная интрига между Залужным и Зеленским Важную роль в развитии конфликта Залужного и Зеленского сыграет старший помощник заместителя главкома ВСУ Александр Тимченко, обратил внимание исполнительный директор «Союза добровольцев Донбасса», первый министр государственной безопасности ДНР (2014—2015 год), Герой ДНР, полковник запаса Андрей Пинчук. «Есть задержанный, с которым сейчас интенсивно работают. Это тот самый человек, который, собственно, и вручил подарок. Поэтому в ближайшее время мы можем ждать развития нескольких ситуаций. Сейчас ключевая интрига — это то, что будет с задержанным. Покинет ли он спешно этот мир или начнет давать громкие показания», — сказал Андрей Пинчук.