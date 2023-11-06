Губернатор Шумков попросил мэра отремонтировать дом писателя Потанина

Губернатор вручил награды Виктору Потанину и Герману Травникову Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Губернатор Курганской области Вадим Шумков поручил главе города заняться домом, в котором живет писатель Виктор Потанин. Об этом Шумков сообщил в своем telegram-канале.

«Вручили нашему дорогому Виктору Федоровичу Потанину орден „За заслуги в культуре и искусстве“. Попросил Елену Вячеславовну позаниматься домом, в котором живет Виктор Федорович», — указано в посте канала «силаVправде (V. Шумков)».

Сообщается, что губернатор принял участие в Совете по культуре и искусству. На нем Шумков вручал гранты имени Виктора Потанина в сфере литературы, и награды имени Германа Травникова — в сфере искусства.

Ранее URA.RU писало, что курганский гончар получил награду из рук губернатора Шумкова. Андрей Васильев выиграл грант на сумму 50 тысяч рублей.

Писатель Виктор Потанин получил орден «За заслуги в культуре и искусстве» Фото: telegram-канал «силаVправде (V. Шумков)»