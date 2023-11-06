06 ноября 2023

Губернатор Шумков попросил мэра отремонтировать дом писателя Потанина

© Служба новостей «URA.RU»
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Агроферма. Агро-клевер. Село Мальцево. Курган, шумков вадим, агроклевер
Губернатор вручил награды Виктору Потанину и Герману Травникову Фото:

Губернатор Курганской области Вадим Шумков поручил главе города заняться домом, в котором живет писатель Виктор Потанин. Об этом Шумков сообщил в своем telegram-канале.

«Вручили нашему дорогому Виктору Федоровичу Потанину орден „За заслуги в культуре и искусстве“. Попросил Елену Вячеславовну позаниматься домом, в котором живет Виктор Федорович», — указано в посте канала «силаVправде (V. Шумков)».

Сообщается, что губернатор принял участие в Совете по культуре и искусству. На нем Шумков вручал гранты имени Виктора Потанина в сфере литературы, и награды имени Германа Травникова — в сфере искусства.

Ранее URA.RU писало, что курганский гончар получил награду из рук губернатора Шумкова. Андрей Васильев выиграл грант на сумму 50 тысяч рублей.

Писатель Виктор Потанин получил орден «За заслуги в культуре и искусстве»
Писатель Виктор Потанин получил орден «За заслуги в культуре и искусстве»
Фото:
Шумков вручил гранты имени художника Германа Травникова
Шумков вручил гранты имени художника Германа Травникова
Фото:

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Губернатор Курганской области Вадим Шумков поручил главе города заняться домом, в котором живет писатель Виктор Потанин. Об этом Шумков сообщил в своем telegram-канале. «Вручили нашему дорогому Виктору Федоровичу Потанину орден „За заслуги в культуре и искусстве“. Попросил Елену Вячеславовну позаниматься домом, в котором живет Виктор Федорович», — указано в посте канала «силаVправде (V. Шумков)». Сообщается, что губернатор принял участие в Совете по культуре и искусству. На нем Шумков вручал гранты имени Виктора Потанина в сфере литературы, и награды имени Германа Травникова — в сфере искусства. Ранее URA.RU писало, что курганский гончар получил награду из рук губернатора Шумкова. Андрей Васильев выиграл грант на сумму 50 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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