07 ноября 2023

Глава в ЯНАО устроит кадровые перестановки в администрации. Инсайд

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Заседание областной думы. Курган, чиновники, дума, депутаты
В администрации Ноябрьска ждут кадровых перестановок Фото:
новость из сюжета
Перестановки в мэриях и правительстве ЯНАО

Глава Ноябрьска (ЯНАО) Алексей Романов готовит мэрию к кадровым перестановкам. Как сообщают источники URA.RU, перед уходом на повышение, мэр должен будет сформировать свою команду, которая смогла бы функционировать без его участия.

«Романов собирается устроить зачистку в администрации», — сообщил источник. Сделать этого раньше Романов не мог, поскольку замгубернатора Татьяна Бучкова, недавно ушедшая в отставку, влияла на кадровые решения в мэрии через депутата заксобрания Надежду Гудкову, считают инсайдеры.

Помимо руководителей соцблока, об отставке которых уже ходят слухи, глава может убрать начальника управления спорта Александра Плисса — ставленника замглавы Натальи Филонец. «Кандидата на этот пост Романов уже нашел, но пока что не раскрывает, кто это может быть», — добавил источник.

В пресс-службу администрации Ноябрьска агентство направило запрос с просьбой прокомментировать информацию. На момент публикации ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что Алексею Романову прочат повышение после его поездки в Сербию вместе с губернатором ЯНАО Дмитрием Артюховым. По информации источников, о повышении Романова будет известно в 2024 году.

Обновлено в 17:43

«Александр Владимирович Плисс — начальник управления по физической культуре и спорту, хорошо справляется со своими обязанностями. Кадровые перестановки не планируются», — сообщили в администрации.

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Глава Ноябрьска (ЯНАО) Алексей Романов готовит мэрию к кадровым перестановкам. Как сообщают источники URA.RU, перед уходом на повышение, мэр должен будет сформировать свою команду, которая смогла бы функционировать без его участия. «Романов собирается устроить зачистку в администрации», — сообщил источник. Сделать этого раньше Романов не мог, поскольку замгубернатора Татьяна Бучкова, недавно ушедшая в отставку, влияла на кадровые решения в мэрии через депутата заксобрания Надежду Гудкову, считают инсайдеры. Помимо руководителей соцблока, об отставке которых уже ходят слухи, глава может убрать начальника управления спорта Александра Плисса — ставленника замглавы Натальи Филонец. «Кандидата на этот пост Романов уже нашел, но пока что не раскрывает, кто это может быть», — добавил источник. В пресс-службу администрации Ноябрьска агентство направило запрос с просьбой прокомментировать информацию. На момент публикации ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что Алексею Романову прочат повышение после его поездки в Сербию вместе с губернатором ЯНАО Дмитрием Артюховым. По информации источников, о повышении Романова будет известно в 2024 году. Обновлено в 17:43 «Александр Владимирович Плисс — начальник управления по физической культуре и спорту, хорошо справляется со своими обязанностями. Кадровые перестановки не планируются», — сообщили в администрации.
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