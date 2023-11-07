В администрации Ноябрьска ждут кадровых перестановок Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в мэриях и правительстве ЯНАО

Глава Ноябрьска (ЯНАО) Алексей Романов готовит мэрию к кадровым перестановкам. Как сообщают источники URA.RU, перед уходом на повышение, мэр должен будет сформировать свою команду, которая смогла бы функционировать без его участия.

«Романов собирается устроить зачистку в администрации», — сообщил источник. Сделать этого раньше Романов не мог, поскольку замгубернатора Татьяна Бучкова, недавно ушедшая в отставку, влияла на кадровые решения в мэрии через депутата заксобрания Надежду Гудкову, считают инсайдеры.

Помимо руководителей соцблока, об отставке которых уже ходят слухи, глава может убрать начальника управления спорта Александра Плисса — ставленника замглавы Натальи Филонец. «Кандидата на этот пост Романов уже нашел, но пока что не раскрывает, кто это может быть», — добавил источник.

В пресс-службу администрации Ноябрьска агентство направило запрос с просьбой прокомментировать информацию. На момент публикации ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что Алексею Романову прочат повышение после его поездки в Сербию вместе с губернатором ЯНАО Дмитрием Артюховым. По информации источников, о повышении Романова будет известно в 2024 году.

Обновлено в 17:43

«Александр Владимирович Плисс — начальник управления по физической культуре и спорту, хорошо справляется со своими обязанностями. Кадровые перестановки не планируются», — сообщили в администрации.