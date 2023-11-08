В Кургане водитель въехал в медцентр из-за плохого самочувствия и умер. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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ДТП у Швейной фабрики. Челябинск, дтп, авария, логан
67-летний курганец потерял сознание за рулем и врезался в здание медцентра в центре города Фото:

В центре Кургана 67-летний водитель потерял сознание за рулем и въехал в здание медицинского центра. Врачам не удалось спасти мужчину. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба ОГИБДД по Кургану.

«Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства ДТП, произошедшего в 16:46 по улице Климова, 85. Водитель 1956 года рождения двигался со стороны улицы Савельева в сторону улицы Ленина на автомобиле Chevrolet Cruze. В результате плохого самочувствия, он допустил наезд на здание по Климова 85», — рассказали в пресс-службе. Также сообщается, что сейчас выясняется причина смерти гражданина.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане водитель легкового автомобиля врезался в дом в центре города. Девушка, находящаяся за рулем протаранила крыльцо парикмахерской, расположенной в этом здании.

В Кургане водитель потерял сознание за рулем и въехал в здание медцентра
В Кургане водитель потерял сознание за рулем и въехал в здание медцентра
Фото:

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В центре Кургана 67-летний водитель потерял сознание за рулем и въехал в здание медицинского центра. Врачам не удалось спасти мужчину. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба ОГИБДД по Кургану. «Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства ДТП, произошедшего в 16:46 по улице Климова, 85. Водитель 1956 года рождения двигался со стороны улицы Савельева в сторону улицы Ленина на автомобиле Chevrolet Cruze. В результате плохого самочувствия, он допустил наезд на здание по Климова 85», — рассказали в пресс-службе. Также сообщается, что сейчас выясняется причина смерти гражданина. Ранее URA.RU писало, что в Кургане водитель легкового автомобиля врезался в дом в центре города. Девушка, находящаяся за рулем протаранила крыльцо парикмахерской, расположенной в этом здании.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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