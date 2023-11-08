В Кургане водитель въехал в медцентр из-за плохого самочувствия и умер. Фото

08 ноября 2023 в 18:55 Размер текста - 17 +

67-летний курганец потерял сознание за рулем и врезался в здание медцентра в центре города Фото: Анна Андреева © URA.RU В центре Кургана 67-летний водитель потерял сознание за рулем и въехал в здание медицинского центра. Врачам не удалось спасти мужчину. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба ОГИБДД по Кургану. «Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства ДТП, произошедшего в 16:46 по улице Климова, 85. Водитель 1956 года рождения двигался со стороны улицы Савельева в сторону улицы Ленина на автомобиле Chevrolet Cruze. В результате плохого самочувствия, он допустил наезд на здание по Климова 85», — рассказали в пресс-службе. Также сообщается, что сейчас выясняется причина смерти гражданина. Ранее URA.RU писало, что в Кургане водитель легкового автомобиля врезался в дом в центре города. Девушка, находящаяся за рулем протаранила крыльцо парикмахерской, расположенной в этом здании. В Кургане водитель потерял сознание за рулем и въехал в здание медцентра Фото: telegram-канал «ЧП Курган»; https://t.me/kurganchp

В центре Кургана 67-летний водитель потерял сознание за рулем и въехал в здание медицинского центра. Врачам не удалось спасти мужчину. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба ОГИБДД по Кургану. «Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства ДТП, произошедшего в 16:46 по улице Климова, 85. Водитель 1956 года рождения двигался со стороны улицы Савельева в сторону улицы Ленина на автомобиле Chevrolet Cruze. В результате плохого самочувствия, он допустил наезд на здание по Климова 85», — рассказали в пресс-службе. Также сообщается, что сейчас выясняется причина смерти гражданина. Ранее URA.RU писало, что в Кургане водитель легкового автомобиля врезался в дом в центре города. Девушка, находящаяся за рулем протаранила крыльцо парикмахерской, расположенной в этом здании.