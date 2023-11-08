В Тюмени рухнул спрос на вторичное жилье

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Клипарт на тему недвижимость. Курган, ипотека, вторичное жилье, дом, многоквартирный дом, квартиры, вторжилье
Эксперты связывают падение интереса к недвижимости с ростом ключевой ставки ЦБ РФ Фото:

В Тюмени за месяц упал спрос на вторичное жилье. Об этом URA.RU рассказали аналитики «Авито Недвижимость». Эксперты связывают падение интереса к недвижимости с ростом ключевой ставки Центробанка РФ и ухудшением условий по ипотеке.

«За месяц интерес к покупке квартир в старом фонде уменьшился на 10%. Падение отмечалось для всех форматов жилья: у „однушек“ спрос сократился на 11%, у „двушек“ — на 10%, у „трешек“ — на 8%. Интерес к студиям и объектам с четырьмя комнатами и более уменьшился на 7%», — рассказали в компании.

Отмечается, что объем предложения за месяц снизился на 3%. Однако выросли цены на 2% в абсолютных показателях и за квадратные метры.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени стоимость аренды жилья выросла на 10%. Подорожание специалисты связывают с ростом стоимости услуг ЖКХ.

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В Тюмени за месяц упал спрос на вторичное жилье. Об этом URA.RU рассказали аналитики «Авито Недвижимость». Эксперты связывают падение интереса к недвижимости с ростом ключевой ставки Центробанка РФ и ухудшением условий по ипотеке. «За месяц интерес к покупке квартир в старом фонде уменьшился на 10%. Падение отмечалось для всех форматов жилья: у „однушек“ спрос сократился на 11%, у „двушек“ — на 10%, у „трешек“ — на 8%. Интерес к студиям и объектам с четырьмя комнатами и более уменьшился на 7%», — рассказали в компании. Отмечается, что объем предложения за месяц снизился на 3%. Однако выросли цены на 2% в абсолютных показателях и за квадратные метры. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени стоимость аренды жилья выросла на 10%. Подорожание специалисты связывают с ростом стоимости услуг ЖКХ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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