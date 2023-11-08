В Тюмени рухнул спрос на вторичное жилье

08 ноября 2023 в 19:45 Размер текста - 17 +

Эксперты связывают падение интереса к недвижимости с ростом ключевой ставки ЦБ РФ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Тюмени за месяц упал спрос на вторичное жилье. Об этом URA.RU рассказали аналитики «Авито Недвижимость». Эксперты связывают падение интереса к недвижимости с ростом ключевой ставки Центробанка РФ и ухудшением условий по ипотеке. «За месяц интерес к покупке квартир в старом фонде уменьшился на 10%. Падение отмечалось для всех форматов жилья: у „однушек“ спрос сократился на 11%, у „двушек“ — на 10%, у „трешек“ — на 8%. Интерес к студиям и объектам с четырьмя комнатами и более уменьшился на 7%», — рассказали в компании. Отмечается, что объем предложения за месяц снизился на 3%. Однако выросли цены на 2% в абсолютных показателях и за квадратные метры. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени стоимость аренды жилья выросла на 10%. Подорожание специалисты связывают с ростом стоимости услуг ЖКХ.

В Тюмени за месяц упал спрос на вторичное жилье. Об этом URA.RU рассказали аналитики «Авито Недвижимость». Эксперты связывают падение интереса к недвижимости с ростом ключевой ставки Центробанка РФ и ухудшением условий по ипотеке. «За месяц интерес к покупке квартир в старом фонде уменьшился на 10%. Падение отмечалось для всех форматов жилья: у „однушек“ спрос сократился на 11%, у „двушек“ — на 10%, у „трешек“ — на 8%. Интерес к студиям и объектам с четырьмя комнатами и более уменьшился на 7%», — рассказали в компании. Отмечается, что объем предложения за месяц снизился на 3%. Однако выросли цены на 2% в абсолютных показателях и за квадратные метры. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени стоимость аренды жилья выросла на 10%. Подорожание специалисты связывают с ростом стоимости услуг ЖКХ.