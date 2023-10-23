В Тюмени резко выросла стоимость аренды жилья

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Стоимость аренды жилья в Тюмени выросла на 10% Фото:

В октябре стоимость аренды жилья в Тюмени выросла, в среднем, на 10%. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Стоимость аренды жилья в Тюмени выросла примерно на 10%. Причем, подорожали квартиры как эконом, так и бизнес-класса. К примеру, если раньше тюменские собственники сдавали однокомнатную квартиру за 22 тыс. рублей, то теперь просят уже от 25 тыс. рублей. То же самое с элитной недвижимостью», — сообщил собеседник агентства.

Он добавил, что аренда квартир в Тюмени подорожала на фоне роста стоимости услуг ЖКХ. «Рынок аренды подстраивается под новые реалии. К тому же, начался отопительный сезон, а для собственников жилья это дополнительные расходы, которые они перекладывают на плечи квартиросъемщиков», — отметил инсайдер URA.RU.

Ранее агентство писало о том, что студенты, приезжающие в Тюмень на учебу, вынуждены стоять в очередях, чтобы снять квартиру. По одной из версий, это связано с высоким спросом на аренду жилья, который был зафиксирован в августе 2023 года.

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В октябре стоимость аренды жилья в Тюмени выросла, в среднем, на 10%. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. «Стоимость аренды жилья в Тюмени выросла примерно на 10%. Причем, подорожали квартиры как эконом, так и бизнес-класса. К примеру, если раньше тюменские собственники сдавали однокомнатную квартиру за 22 тыс. рублей, то теперь просят уже от 25 тыс. рублей. То же самое с элитной недвижимостью», — сообщил собеседник агентства. Он добавил, что аренда квартир в Тюмени подорожала на фоне роста стоимости услуг ЖКХ. «Рынок аренды подстраивается под новые реалии. К тому же, начался отопительный сезон, а для собственников жилья это дополнительные расходы, которые они перекладывают на плечи квартиросъемщиков», — отметил инсайдер URA.RU. Ранее агентство писало о том, что студенты, приезжающие в Тюмень на учебу, вынуждены стоять в очередях, чтобы снять квартиру. По одной из версий, это связано с высоким спросом на аренду жилья, который был зафиксирован в августе 2023 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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